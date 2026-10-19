Starker Auftritt von Burgenlands besten Verkaufstalenten auf nationalem Parkett

18 Verkaufstalente aus ganz Österreich stellten beim „Junior Sales Champion National 2026“ in Salzburg ihr Können unter Beweis. Für das Burgenland gingen Johanna Maria Schütz aus Draßmarkt (MK Sportartikel GmbH, Mattersburg) und Lena Sophie Surböck aus Trausdorf (XXXLutz, Eisenstadt) ins Rennen. Auch wenn es nicht für einen Stockerlplatz reichte, überzeugten sie dennoch mit Fachwissen, Engagement und professionellem Auftreten.

Beim Bundesfinale des „Junior Sales Champion National 2026“ im WIFI Salzburg trafen die besten Nachwuchsverkäufer Österreichs aufeinander. Insgesamt 18 Lehrlinge, die sich über die Landesbewerbe für den österreichweiten Wettbewerb qualifiziert hatten, stellten ihr Verkaufstalent vor einer Fachjury unter Beweis. Bewertet wurden die Gesprächseröffnung, die Bedarfsermittlung, die Warenpräsentation, der Umgang mit Kundenwünschen sowie der erfolgreiche Verkaufsabschluss. Auch eine englischsprachige Kundensituation galt es zu meistern.

Für das Burgenland waren Johanna Maria Schütz aus Draßmarkt, die ihre Lehre bei der MK Sportartikel GmbH in Mattersburg absolviert, sowie Lena Sophie Surböck aus Trausdorf vom Lehrbetrieb XXXLutz in Eisenstadt am Start.

„Bereits die Teilnahme am Bundesfinale ist eine besondere Auszeichnung. Die beiden jungen Damen haben das Burgenland hervorragend vertreten und gezeigt, auf welch hohem Niveau unsere Handelslehrlinge ausgebildet werden. Sie haben mit Fachkompetenz, Einsatzbereitschaft und Persönlichkeit überzeugt und können auf ihre Leistung stolz sein“, gratulierte Spartenvertreter René Mahlknecht.

Den Bundessieg sicherte sich die Oberösterreicherin Elsa Palushi vor Jamie Kapler aus Kärnten und Noah Gruber aus Salzburg. Sie werden Österreich beim „Junior Sales Champion International“ vertreten, der Anfang November ebenfalls in Salzburg stattfindet.





© WKS/Camera Suspicta Susi Berger Previous Next

Lena Sophie Surböck und Johanna Maria Schütz (v. l.)





© WKS/Camera Suspicta Susi Berger Previous Next

Spartengeschäftsführer Christoph Gruber, Markus Szabo (Verkaufsleiter bei XXXLutz in Eisenstadt), Lena Sophie Surböck und René Mahlknecht, Obmann des Landesgremiums Maschinen- und Technologiehandel (v. l.)





© WKS/Camera Suspicta Susi Berger Previous Next

Spartengeschäftsführer Christoph Gruber, Johanna Maria Schütz und René Mahlknecht, Obmann des Landesgremiums Maschinen- und Technologiehandel (v. l.)

// Fotos © WKS/Camera Suspicta Susi Berger