Regionaler Naturstein mit internationaler Strahlkraft

Burgenländischer Naturstein ist weit über die Landesgrenzen hinaus gefragt: Gestein aus Rechnitz etwa wird bis nach Australien exportiert. Beim Steinmetztag 2026, zu dem die Innung der Bauhilfsgewerbe Burgenland einlud, standen neben der regionalen Gewinnung des Naturmaterials vor allem dessen zeitgemäße Vermarktung sowie die stärkere Zusammenarbeit mit Architektur und Wissenschaft im Mittelpunkt.

Beim Steinmetztag auf der Friedensburg Schlaining, an der auch Steinmetze aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark teilnahmen, standen aktuelle Herausforderungen und Zukunftsfragen des Steinmetzhandwerks im Fokus. Diskutiert wurden unter anderem die Vermarktung von Naturstein im Zusammenhang mit der EmpCo-Richtlinie, die Verbraucherrechte zum Schutz vor Greenwashing stärken soll, sowie Entwicklungen bei Friedhofsgebühren und der Grabgestaltung.

Wie viel Wissen, Technik und Erfahrung in heimischem Naturstein stecken, zeigte sich beim Besuch der Pannonia Stones der Familie Freingruber in Rechnitz. Direkt im Steinbruch am Fuß des Geschriebensteins erhielten die Teilnehmenden Einblicke in den aufwendigen Abbau und die besonderen Anforderungen der Natursteingewinnung.

Eine geologische Besonderheit macht den Standort einzigartig: Im sogenannten „Rechnitzer Fenster“ liegen zwei unterschiedliche Gesteinsarten übereinander. Gewonnen werden der dunkelgrüne Chloritschiefer „PANNONIA GRÜN“ und der dunkelgraue Kalkglimmerschiefer „PANNONIA GRAU“. Die Nachfrage reicht weit über Österreich hinaus. Naturstein aus Rechnitz wird sogar bis nach Australien geliefert.

Naturstein stärker ins Bewusstsein rücken

Roman Toth, Landesinnungsmeister der burgenländischen Bauhilfsgewerbe und Berufsgruppensprecher der Steinmetze, betont: „Naturstein verbindet handwerkliche Qualität mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Beim Steinmetztag wollen wir den Austausch über Bundesländergrenzen hinweg stärken und gemeinsam Impulse für die Zukunft unseres Handwerks setzen. Dabei ist uns auch die Zusammenarbeit mit Architektur und Wissenschaft ein wichtiges Anliegen.“

Zusammen 260 Jahre Unternehmensgeschichte

Den Abschluss des Steinmetztages bildeten Ehrungen für vier besondere Betriebsjubiläen. Steinmetz Fikisz blickt auf zehn Jahre, Steinmetz Ertl auf 40 Jahre und Stein Schwarz auf 90 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Die Freingruber Stein- und Schotterwerke feiern ihr 120-jähriges Bestehen. Zusammen stehen die ausgezeichneten Betriebe damit für 260 Jahre unternehmerische Erfahrung und handwerkliche Tradition.

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Steinmetze aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark kamen zum Steinmetztag ins Südburgenland





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Stein Schwarz, Moschendorf: Landesinnungsmeister Roman Toth (l.) und Landesinnungsgeschäftsführerin Katrin Sagmeister (r.) ehrten die Unternehmerfamilie Schwarz anlässlich des 90-jährigen Betriebsjubiläums.





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Ertl GmbH, Riedlingsdorf: Landesinnungsmeister Roman Toth, Landesinnungsgeschäftsführerin Katrin Sagmeister, Markus Ertl mit Thomas Schwarzer (WK Wien) und KommR Judith Hönig (WK NÖ) (v. l.)





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Freingruber Stein- und Schotterwerk GmbH, Rechnitz: Landesinnungsmeister Roman Toth, Thomas Freingruber, Landesinnungsgeschäftsführerin Katrin Sagmeister (v. l.)





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Alexander Fikisz, Burgauberg-Neudauberg: Landesinnungsmeister Roman Toth, Alexander Fikisz, Landesinnungsgeschäftsführerin Katrin Sagmeister (v. l.)

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