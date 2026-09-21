Transportwirtschaft fordert Gewerbediesel

Der Obmann der Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Burgenland, KommR Hans-Dieter Buchinger, fordert angesichts der explodierenden Treibstoffpreise einen vergünstigten Gewerbediesel für die Transportwirtschaft.

„Seit Jahresbeginn verzeichnen wir beim Dieselpreis eine Steigerung um fast 50 Prozent, und Wifo-Chef Felbermayr warnt bereits vor weiteren Kostensteigerungen sowie einer höheren Inflation. Dabei liegt Österreich bei den Treibstoffkosten für den Schwerverkehr bereits jetzt im EU-Vergleich im obersten Viertel. Das belastet die Verkehrswirtschaft enorm und treibt die Inflation nach oben“, sagt KommR Hans-Dieter Buchinger, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschafskammer.

Gerade angesichts der nach wie vor schwierigen konjunkturellen Phase stehen die Betriebe im gesamten Transport und Verkehr enorm unter Druck, das reicht von den Güterbeförderern über Kleintransporteure, Taxibetreiber, Schülerbeförderungen, Krankenbeförderungen bis hin zu Busunternehmen im öffentlichen Verkehr und Reiseverkehr.

Ähnlich wie es die Regierung nun erfreulicherweise bei den Strompreisen mache, brauche es auch beim Treibstoff dringend Maßnahmen, damit sich die Preisspirale nicht weiter nach oben drehe und die Betriebe bei den Energiekosten entlastet würden, so Buchinger.

Der Spartenobmann fordert daher vom Staat dringend Entlastungsmaßnahmen: „Wir brauchen einen vergünstigten Gewerbediesel, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Versorgungssicherheit in Österreich aufrechterhalten zu können. Das kann auch in Form einer Rückvergütung der Mineralölsteuer erfolgen, wie bereits in anderen Ländern praktiziert.“

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Spartenobmann KommR Hans-Dieter Buchinger // Foto © WKB