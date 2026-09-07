Süße Zukunft: Vier neue Fachkräfte für burgenländisches Konditorgewerbe

Kreativität, handwerkliches Können und Präzision standen kürzlich in Eisenstadt im Fokus der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Konditor/in. Vier Kandidatinnen und Kandidaten stellten ihr Fachwissen und ihre praktischen Fertigkeiten erfolgreich unter Beweis und legten damit den Grundstein für ihre weitere berufliche Laufbahn im Konditorgewerbe.

Bei der kürzlich in Eisenstadt abgehaltenen Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Konditor/in konnten vier Kandidatinnen und Kandidaten überzeugen.

Über ihren erfolgreichen Lehrabschluss freuten sich:

Fanni Hanák aus Trausdorf (Lehrbetrieb: Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH)

Petra Dany-Ban aus Großwarasdorf (Ausbildung am zweiten Bildungsweg, BUZ Neutal)

Katharina Krisko aus Petronell-Carnuntum (Ausbildung am zweiten Bildungsweg, Praxisbetrieb: Bäckerei und Konditorei Naglreiter GmbH)





Danny Hein aus Markt Allhau (Ausbildung am zweiten Bildungsweg, BUZ Neutal)

„Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften bleibt groß, umso wichtiger sind engagierte junge Menschen und Quereinsteigende, die diesen Weg einschlagen. Ich gratuliere allen erfolgreichen Prüflingen sehr herzlich zu ihrem Abschluss und wünsche ihnen für ihren weiteren Berufsweg alles Gute“, betonte MMst.in Evelyne Goldenits, Landesinnungsmeisterin der Konditoren.





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MMst.in Evelyne Goldenits (Landesinnungsmeisterin der Konditoren und Prüferin), Fanni Hanák, Petra Dany-Ban, Katharina Krisko, Danny Hein und Mst. Robert Gansfuss (Prüfer) (v. l.) // Foto © WKB