Impulse für die Zukunft der Elektrobranche

Energiewende, neue gesetzliche Vorgaben und Technologien - die Herausforderungen an die Elektrobranche sind vielfältig. Der Tag der Elektrotechnik und des Elektrofachhandels in Eisenstadt bot interessante Einblicke in aktuelle Trends und Entwicklungen sowie die Möglichkeit des fachlichen Austauschs mit Kollegen.

Aktuelle Brancheninformationen, hochkarätige Fachvorträge und wertvolle Impulse für die betriebliche Praxis standen im Mittelpunkt des Tags der Elektrotechnik und des Elektrofachhandels. Dazu eingeladen hatten die Landesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker und das Gremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels, in Kooperation mit Elektriker Österreich.

„Unsere Betriebe leisten einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende, zur Digitalisierung und zur Versorgungssicherheit. Umso wichtiger ist es, Entwicklungen frühzeitig aufzugreifen“, betonte Franz Buchinger, Landesinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker.

Keynote-Speaker KommR Robert Pfarrwaller, Bundesgremialobmann des Elektro- und Einrichtungsfachhandels, informierte über die EU-Gebäuderichtlinie EPBD und weitere Neuerungen der Branche: „Strom ist die Zukunft. Elektrifizierung ist das, was die Nachhaltigkeit für Österreich gestalten wird.“ Die Elektrobranche verbinde Innovation mit Alltagstauglichkeit, ergänzte Philipp Reichart, Landesgremialobmann des Elektro- und Einrichtungsfachhandels: „Herausforderungen können wir nur gemeinsam bewältigen. Der enge Austausch zwischen Elektrofachhandel, Handwerk, Industrie und Partnerbetrieben ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor.“

Darüber hinaus wurden Themen wie Energieeffizienz, Netzsicherheit, innovative Gebäudetechnik sowie KI-Anwendungen im betrieblichen Alltag behandelt. Fachvorträge namhafter Experten lieferten den Teilnehmenden wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen und zukünftige Anforderungen.

„Veranstaltungen wie der Tag der Elektrotechnik sind unverzichtbar, um Wissen auszutauschen, Innovationen sichtbar zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe langfristig zu sichern. Es macht mich stolz und froh, dass sehr viele Jugendliche hier sind, aber auch viele Fachfirmen – die Zukunft ist elektrisch“, so Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth.









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KommR Robert Pfarrwaller (Bundesgremialobmann des Elektro- und Einrichtungsfachhandels), Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth, Philipp Reichart (Landesgremialobmann des Elektro- und Einrichtungsfachhandels), Mst. Franz Reichart, Franz Buchinger (Landesinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker) und KommR Wolfgang Reiter (v. l.) // Foto © WKB