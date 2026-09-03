Welcome-Day für Fachkräfte von morgen

Besondere Bemühungen um die Qualität der Lehrausbildung würdigt die Initiative „Ausgezeichnete Lehrbetriebe im Tourismus“. Im Burgenland tragen sieben Betriebe dieses Gütesiegel. Mit einem gemeinsamen Welcome Day in der Berufsschule Eisenstadt starteten kürzlich neue angehende Fachkräfte in ihre Berufsausbildung.

Die Qualität der Ausbildung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunft des burgenländischen Tourismus. Genau hier setzt das Projekt „Ausgezeichnete Lehrbetriebe im Tourismus“ an - das Ziel: jungen Menschen eine noch hochwertigere Basis für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben zu bieten. Umgesetzt wird die Initiative - im Auftrag der Wirtschaftskammer - von der Qualifizierungsagentur.

Lehranfängerinnen und -anfänger ausgezeichneter Lehrbetriebe aus dem Burgenland waren nach der Premiere im Vorjahr auch heuer wieder zu einem Welcome Day in der Berufsschule Eisenstadt eingeladen. Dabei bot sich ihnen nicht nur die Möglichkeit des Kennenlernens untereinander, der Schule sowie des Lehrlingsheims, sondern auch der Teilnahme an einem interaktiven Workshop oder des Einholens von Informationen und Tipps rund um den Einstieg ins Berufsleben.

„Ein gelungener Start in die Lehre legt den Grundstein für eine erfolgreiche Ausbildung. Es freut uns, dass unsere Tourismusbetriebe auch heuer wieder gemeinsam ein starkes Zeichen setzen und ihren Lehrlingen von Anfang an die nötige Orientierung geben“, betonte Christian Mancs von der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Burgenland.

Auch Marlies Rainer von der Qualifizierungsagentur zeigte sich überzeugt: „Der Welcome Day ist mehr als nur ein Informationstag – er zeigt den Jugendlichen, dass sie in ihrer Ausbildung nicht allein sind. Dieses Signal ist gerade am Beginn besonders wichtig.“

Derzeit tragen sieben burgenländische Tourismusbetriebe das Gütesiegel „Ausgezeichneter Lehrbetrieb im Tourismus“: das Reduce Gesundheitsresort, das Allegria Resort Stegersbach, Reiters Supreme, Reiters Finest Family, die Sonnentherme Lutzmannsburg, die St. Martins Therme & Lodge sowie das Avita Therme & Resort.

Weitere Infos: www.qua.or.at/projekte/ausgezeichnete-lehrbetriebe-im-tourismus/

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Marlies Rainer (l.) und Eva Maria Michelic von der Qualifizierungsagentur sowie WK-Fachgruppengeschäftsführer Christian Mancs (r.) mit den neuen Lehrlingen // Foto © WKB