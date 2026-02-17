Investitionsanreize, Innovation & Digitalisierung

Es gilt eine befristete Erhöhung des Investitionsfreibetrags (IFB) von 10 % auf 20 % und des Öko-IFB von 15 % auf 22 % für Investitionen ab November 2025 bis Dezember 2026. Ziel des steuerlichen Investitionsanreizes ist es, Unternehmen zu entlasten, die Liquidität zu stärken und die Konjunktur anzukurbeln. Die investierenden Unternehmen werden dadurch in Summe mit rund 220 Mio. Euro unterstützt.