Matinee am See: Vertrauen als Erfolgsfaktor

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Vertrauen, Motivation und die Frage, was Menschen im Unternehmen wirklich erfolgreich macht, waren die Themen der diesjährigen „Matinee am See“ in der Carinthischen Musikakademie Ossiach. Rund 150 Unternehmer:innen folgten der Einladung von WK-Präsident Jürgen Mandl und WK-Bezirksobfrau Eva Hoffmann zum traditionellen Wirtschaftsempfang der Bezirksstelle Feldkirchen. Neben dem persönlichen Austausch stand heuer vor allem der Vortrag der Bestsellerautorin und Glücksforscherin Maike van den Boom im Zentrum.

Unter dem Titel „Sind Unternehmer:innen die glücklicheren Menschen?“ ging van den Boom der Frage nach, warum Vertrauen, Freude und Motivation längst mehr sind als weiche Faktoren im Arbeitsalltag. Sie beschäftigt sich intensiv mit skandinavischen Erfolgsmodellen. Die nordischen Länder zählen schließlich seit Jahren zu den glücklichsten der Welt und sind zugleich bei Digitalisierung und lebenslangem Lernen besonders erfolgreich. Ihre zentrale Botschaft lautet: Unternehmen brauchen nicht nur gute Strategien und Technologien, sondern Menschen, die mit Vertrauen und Freude gemeinsam Verantwortung übernehmen. WK-Präsident Jürgen Mandl knüpfte daran an: „Unternehmerinnen und Unternehmer müssen täglich Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen und auch in unsicheren Zeiten nach vorne schauen. Dafür braucht es nicht nur gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen, sondern auch Vertrauen – in die eigenen Fähigkeiten, in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in das gemeinsame Ziel. Gerade darin liegt eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Unternehmen langfristig erfolgreich bleiben.“

Menschen machen Unternehmen erfolgreich

Auch WK-Bezirksobfrau Eva Hoffmann sieht im Thema der diesjährigen Matinee eine Botschaft, die über den Vormittag hinausgeht: „Wir sprechen oft über Kosten, Bürokratie oder Fachkräfte – und natürlich sind das entscheidende Themen. Aber am Ende sind es die Menschen, die ein Unternehmen tragen. Wie wir miteinander arbeiten und Vertrauen schaffen, entscheidet ganz wesentlich darüber, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne bleiben und ob neue Ideen entstehen können. Genau deshalb wollten wir dieses Thema heuer bewusst aufgreifen.“ Die Matinee am See ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Wirtschaftslebens des Bezirks geworden. Neben dem Vortrag bot die Veranstaltung Raum für persönliche Gespräche, regionale Kulinarik und neue Kontakte.

Unter den Gästen war auch Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig, der selbst aus Bodensdorf stammt und somit eng mit dem Bezirk verbunden ist. „Als Bodensdorfer ist es für mich etwas Besonderes, hier am Ossiacher See mit vielen bekannten aber auch neuen Gesichtern aus der heimischen Wirtschaft zusammenzukommen. Ich kenne die Stärke und Vielfalt der Betriebe im Bezirk und weiß, wie viel Einsatz dahintersteckt. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen Arbeitsplätze vor Ort, sorgen für Wertschöpfung in der Region und tragen dadurch wesentlich dazu bei, dass sich unsere Bezirke wirtschaftlich weiterentwickeln können.“ Hoffmann zog eine positive Bilanz: „Die große Resonanz zeigt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur Informationen suchen, sondern auch Begegnung und neue Sichtweisen. Genau dafür ist die Matinee am See da: miteinander ins Gespräch kommen, Denkanstöße mitnehmen und gestärkt in den eigenen Betrieb zurückkehren.“