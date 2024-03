AREA Süd kommt zwischen den Bezirken auf Schiene

Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer der WK-Bezirksstellen Wolfsberg und Völkermarkt trafen sich kürzlich bei der ÖBB Infobox in St. Paul, um den beeindruckenden Koralmtunnel zu besichtigen. Ausgestattet mit Helmen und Sicherheitswarnwesten führte Manfred Stadlober, Projektleiter Koralmbahn 1, die Gruppe durch den Tunnel. Gerhard Oswald, Bezirksstellenobmann von Wolfsberg, war begeistert: „Es war ein beeindruckender Moment, den Koralmtunnel in seiner ganzen Pracht zu sehen und dabei zu spüren, welche Bedeutung dieser für die regionale Entwicklung hat."

Regionale Entwicklung und Zusammenarbeit

Rudolf Bredschneider, Bezirksstellenobmann von Völkermarkt, betonte, dass mit der Eröffnung des Kärntner Abschnitts der Koralmbahn zwischen St. Paul und Klagenfurt im Dezember des vergangenen Jahres ein spürbarer Aufschwung in der Region eingesetzt habe: „Wir sind bereits Teil der AREA Süd und bestens an den Zentralraum angebunden. Das ist ein enormer Mehrwert für beide Regionen.“ Die bezirksübergreifende Zusammenarbeit werde bereits gelebt und spiegle sich beispielsweise in Schulkooperationen zwischen der Mittelschule Völkermarkt und der HTL Wolfsberg oder dem Coachingnetzwerk GLS- & CSRD mit Teilnehmenden aus beiden Bezirken wider.

Beeindruckende Fakten zur Koralmbahn

Mit der Vollinbetriebnahme im Dezember 2025 wird die regionale Wertschöpfung erheblich gesteigert und auch die Erreichbarkeit der südlichsten Regionen Österreichs deutlich verbessert“, unterstrichen Oswald und Bredschneider, die im Anschluss ihre Mitglieder zu einer bezirksübergreifenden Sitzung einluden. Auch dabei war das Jahrhundertprojekt beherrschendes Thema. Denn in nicht weniger als neun Monaten werden die vor 26 Jahren begonnenen Bauarbeiten abgeschlossen sein, der 33 Kilometer lange Tunnel durch das Koralpe-Gebirge kann dann in nur acht Minuten durchfahren werden.