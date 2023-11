AustrianSkills: Bestes Kärntner Ergebnis überhaupt!

In der Mozartstadt wurde in den vergangenen Tagen in 29 Berufen gefeilt, genäht und vor allem eines: gekämpft. Rund 300 junge Fachkräfte gaben beim diesjährigen Finale der Berufsstaatsmeisterschaften AustrianSkills 2023 an drei Wettbewerbstagen alles - und lieferten starke Leistungen ab. Insgesamt holten die Kärntner Teilnehmenden dieses Jahr bei allen AustrianSkills-Bewerben die drittmeisten Medaillen (fünfmal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze) im österreichischen Bundesländervergleich.

Medaillenregen für Kärnten in Salzburg:

GOLD:

CNC Drehen: Marcel Pichler, Maschinenbau Kostwein in Klagenfurt

Mechatronik: Florian Napetschnik und Dominik Ruhdorfer, FLEX Althofen

Restaurant-Service: Simon Wieland, Schloßhotel Velden

SILBER:

Elektrotechnik: Daniel Peitler, KELAG

Mechatronik: Noah Scheriau und Leon Korak, FLEX Althofen

BRONZE:

Metallbau: Fabian Mocher, NCA Containerbau St. Paul Lavanttal

Tischler: Florian Dörfler, Tischlerei Konec in Feldkirchen

Für die Erst- und Zweitplatzierten aller AustrianSkills-Spiele endet die Skills-Reise noch länger nicht: Sie werden Österreich bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2024 in Lyon (Frankreich) bzw. bei den EuroSkills 2025 in Herning (Dänemark) vertreten.

„Diese tollen Erfolge dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sehr schwierig ist, die jungen Fachkräfte für solche Spitzenbewerbe zu begeistern. Das Training ist hart und sehr intensiv. Die Talenteakademie der Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt dabei so gut es geht – mit ein Grund für die diesjährige tolle Wettbewerbsbilanz ist“, betonte Christof Doboczky, Leiter der Talenteakademie Kärnten.