Tourismus-Landesmeisterschaften: Beste Lehrlinge in Hotellerie und Gastronomie gekürt

35 junge Talente aus der Tourismusbranche kämpften vergangene Woche bei den juniorSkills im WIFI Kärnten um die Landesmeistertitel. Zwei Tage lang stellten sie ihr Können in den Disziplinen Kochen, Service und Rezeption unter Beweis. Unter den Augen einer fachkundigen Jury zauberten die Köche haubenverdächtige Meisterwerke auf die Teller, die Servicekräfte verwöhnten die Gäste mit exzellenter Bedienung und auch die Rezeptionisten meisterten alle Herausforderungen mit Bravour. Bei der gestrigen Siegerehrung im Congress Center Pörtschach wurden die Gewinner bekannt gegeben und gebührend gefeiert. Insgesamt wurden 11 Goldmedaillen, 13 Silbermedaillen und 11 Bronzemedaillen vergeben, die besten Leistungen wurden mit dem Titel „Landessieger“ belohnt.



Landessieger in der Kategorie Hotel-Rezeption:

Platz: Carina Weratschnig, Werzer´s Hotel Resort in Pörtschach (3. Lehrjahr) Platz: Annja Bidermann, Seecamping Berghof, Villach-Landskron, (2. Lehrjahr) Platz: Selina Mattersberger, Falkensteiner Hotel & SPA Carinzia, Hermagor/Tröpolach (3. Lehrjahr)

Landessieger in der Kategorie Küche:

Platz: Elias Wadl, Restaurant Leit´n, Klagenfurt, (3. Lehrjahr) Platz: Dennis Sodamin, LFS Goldbrunnhof, Völkermarkt (3. Lehrjahr) Platz: Laurenz Egger, Sternberg/Messnerei, Wernberg (3. Lehrjahr)

Landessieger in der Kategorie Restaurant-Service:

Platz: Eva Nagelschmied, Parkhotel Pörtschach (2. Lehrjahr) Platz: Rebecca Senger, Falkensteiner Schlosshotel Velden (2. Lehrjahr) Platz: Hannes Regensberger, Hotel Karnerhof am Faaker See (3. Lehrjahr)



„Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner. Die Entscheidungen bei diesem Wettbewerb waren oft knapp, was die hohe Qualität der Leistungen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstreicht. Sie alle sind Botschafter für die duale Ausbildung und die hohe Ausbildungsqualität in Kärnten“, betonte WK-Vizepräsidentin Astrid Legner bei der Siegerehrung.

Spitzenleistungen an beiden Wettbewerbstagen

Auch die beiden Fachgruppenobmänner Stefan Sternad (Gastronomie) und Sigismund Moerisch (Hotellerie) zeigten sich begeistert: „Die Spitzenleistungen der anforderungsreichen Wettbewerbstage zeigen, dass die Lehrlinge in ihren Betrieben hervorragend gefördert werden. Sie lernen den Beruf von der Pike auf, haben die Möglichkeit, sich zu entfalten und zu entwickeln und können so den Grundstein für ihre weitere Karriere legen.“

Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Sponsoren wie den Firmen Metro und Robitsch Obst & Gemüse, die den Großteil der Lebensmittel zur Verfügung gestellt haben. Die Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie, die Firma Metro, das WIFI Kärnten sowie der Trauner Verlag sponserten die Preise für die Plätze eins bis drei in den jeweiligen Kategorien. Die drei Landessieger dürfen sich jeweils über einen Gutschein im Wert von 500 Euro in einem Kärntner Hotelbetrieb freuen.



Wie bei Spitzensportlern spielt auch hier das Team im Hintergrund eine wichtige Rolle: „Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, die jungen Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen“, so Service-Jury-Vorsitzender Erwin Schurtl, der gemeinsam mit Gerald Hold (Küche) und Waltraud Fresenberger (Hotel-Rezeption) das Jury-Team beim Wettbewerb bildete.

600 Lehrlinge im Tourismus beschäftigt

Erfreulich sind auch die Beschäftigungszahlen. „Insgesamt gibt es in der Kärntner Gastronomie und Hotellerie derzeit 45.000 Beschäftigte, davon werden über 600 Lehrlinge ausgebildet. Die Lehrlingszahlen haben sich nach einem kurzfristigen Tief wieder stabilisiert und zeigen, dass der Tourismus ein attraktiver Arbeitgeber ist“, so Sternad und Moerisch abschließend.

juniorSkills Austria für Tourismusbetriebe in Kärnten

Aus allen Teilnehmern wird das Kärnten-Team für die juniorSkills Austria für Tourismusberufe gebildet, die vom 23.-25. April 2024 wiederum in Kärnten stattfinden werden.