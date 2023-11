Echt Lei(n)wand: Kärntner Kinos übergaben „Ö3-Kinopass“ an Landes-Gewinner

Es ist der Traum eines jeden Cineasten: Jeden Film, der in Österreich startet, zu jeder Zeit, in jedem Kino zwischen Bregenz und Wien zu sehen - und das am besten gratis. Die Wirtschaftskammer Österreich, unterstützt durch die Filmwirtschaft, machten diesen Traum mit der österreichweiten Aktion „Ö3-Kinopass“ möglich. Pro Bundesland wurde in den vergangenen Wochen live auf Hitradio Ö3 je ein Jahresticket, das zwei Personen zum kostenlosen Kinobesuch berechtigt, ausgeschüttet. Komplett von der Rolle war Matthias Loike aus Villach, der diesjährige Gewinner aus Kärnten.

Markus Malle, Sprecher der Kärntner Kino-, Kultur- und Entertainmentbetriebe, und Angelika Plösch, Geschäftsführerin der Fachvertretung, überreichten den „Ö3-Kinopass“ an den strahlenden Gewinner. „Ich bin begeisterter Kinogänger. Es gibt viele spannende Filme in unterschiedlichen Genres, die ich unbedingt sehen möchte“, so Loike. Malle, der selbst gerne ins Kino geht: „Nur dort kann man dieses einzigartige und ganz besondere Filmerlebnis genießen, dem Alltag ein Stück entfliehen und in eine ganz andere Welt eintauchen.“