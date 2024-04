Filmförderung: Erhöhung sehr erfreulich!

Legendär sind die Wörthersee-Filme, die das Publikum mit ihrer Kulisse beeindrucken. Nach einer Flaute in den vergangenen Jahren ist die heimische Filmszene dank der Filmförderung wieder im Aufwind. Für Kino- und Fernsehfilmprojekte sowie professionell produzierte Filme für Streamingdienste stellt das Land in diesem Jahr 500.000 Euro zur Verfügung – das hat die Landesregierung beschlossen. Damit erhöht sich die Fördersumme um 200.000 Euro. Klaus Graf, Fachvertretungsvorsitzender der Film und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer, zeigt sich erfreut: „Für uns ist das ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Jeder Fördereuro bringt mehr als das Fünffache an Wertschöpfung ins Land. Wir haben also eine Win-Win-Situation. Mit der Erhöhung der Filmförderung erwarten wir, dass wir mehr Produktionen nach Kärnten holen können.“

Hoher volkswirtschaftlicher Nutzen durch Filmförderung

Für die Vergabe der Filmförderungen ist die Carinthia Film Commission zuständig. Die Zahl der Förderanträge zeigt, dass Kärnten als Filmland immer beliebter wird. 27 Filmproduktionen wurden im Vorjahr gefördert – 2022 waren es nur 17. Die Anträge bezogen sich auf Dokumentationen, Spielfilme und Landkrimis. Die Filmprojekte wurden mit insgesamt 300.000 Euro für Entwicklung, Produktion und Vertrieb gefördert. Der volkswirtschaftliche Nutzen der eingesetzten Fördermittel betrug für Kärnten bei über 1,5 Millionen Euro. „Nicht nur die Zahlen belegen, dass jeder Fördereuro gut investiert ist. Auch der Werbewert für das Tourismusland Kärnten ist enorm. Die Produktionen tragen in die Welt hinaus, was unser Land alles zu bieten hat, und das ist unbezahlbar“, betont WK-Präsident Jürgen Mandl.

Die Kärntner Film- und Musikwirtschaft umfasst insgesamt 309 Betriebe, angefangen von der Produktion über die Bearbeitung bis hin zum Vertrieb.