FiW Kärnten schreibt Landespreis für familienfreundlichste Betriebe aus

Flexible Arbeitszeiten, Wiedereinstieg nach der Karenz, Unterstützung bei Weiterbildung, Pflege oder Kinderbetreuung, der Frauenanteil in Führungspositionen oder eine familienbewusste Personalpolitik: Es gibt viele Möglichkeiten, um Familienfreundlichkeit im Unternehmen zu leben. Deshalb schreibt Frau in der Wirtschaft Kärnten den Landespreis für die familienfreundlichsten Betriebe aus und holt engagierte Unternehmer:innen vor den Vorhang.

Vorbild und Wertschätzung

„Mit dem Landespreis für die familienfreundlichsten Betriebe wertschätzen wir eine familienbewusste Personalpolitik und zeigen durch die Vorbilder aus der Praxis, was alles möglich ist“, sagt Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende. Sie ist überzeugt: Familienfreundlichkeit ist in allen Branchen möglich, unabhängig von der Betriebsgröße. So wurde vor zwei Jahren auch das Hotel Regitnig vom Weißensee aufgrund seiner generationenübergreifenden Familienpolitik und modernen Unternehmensführung als einer der familienfreundlichsten Betriebe Kärntens ausgezeichnet. „Wir hoffen auch heuer wieder auf zahlreiche Einreichungen“, so Legner.

Wettbewerbsfaktor Familienfreundlichkeit

Familienbewusste Personalpolitik zählt mittlerweile zu den wichtigsten Faktoren bei der Wahl des Arbeitgebers. Familienfreundliche Unternehmen finden nicht nur leichter Mitarbeiter:innen, diese bleiben auch lange treu und sind motiviert. Der Landespreis für die familienfreundlichsten Betriebe ist in fünf Kategorien ausgeschrieben:

Private Wirtschaftsunternehmen bis 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Private Wirtschaftsunternehmen mit 21-100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Private Wirtschaftsunternehmen ab 101 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Non-Profit Unternehmen/Institutionen

Öffentlich-rechtliche Unternehmen/Institutionen



Die Einreichfrist endet am 17. Jänner 2024. Die Gewinner sind automatisch für den Staatspreis „Beruf und Familie“ 2024 nominiert. Weitere Informationen und Online-Anmeldung für die Teilnahme: www.familienfreundlichsterbetrieb.at

Die Zahlen sprechen für sich

über 680 Arbeitgeber österreichweit wurden als familienfreundlich ausgezeichnet

über 527.000 Beschäftigte profitieren von den familienfreundlichen Maßnahmen

um 24 % gesteigerte Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

um 78 % Verbesserung des Wiedereinstiegs nach der Karenz

um 80 % gesteigerte Mitarbeiterbindung

52 % mehr Bewerbungen

95 % der Beschäftigten erachten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Jobauswahl als wichtig bis sehr wichtig

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Positionierung als familienfreundlicher Arbeitgeber

Vorteil im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte

Positives Betriebsklima

Positives Image nach innen und außen – auch für Kundinnen und Kunden