Großes Angebotsspektrum der Human-, Tier- und Raumenergetiker:innen auf der „Energetik live“

Bei der „Gesund Leben Messe“ vom 10. bis 12. November 2023 dreht sich alles um Familie, Brauchtum, Spirit und Energetik. Die Fachgruppe der persönlichen Dienstleister ist wieder mit einem eigenen Stand vertreten. Drei Tage lang kann man das breite Angebotsspektrum der Energetik nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch kennen lernen. Klangschalen, Sanfte Berührung, Aromaölanwendungen, Astrologie, Kinesiologie sowie Beratungen zu Tier- und Raumenergetik warten auf die Messebesucher. Insgesamt stehen den Interessierten 80 Unternehmer:innen zur Verfügung. „Oberstes Ziel der Messepräsenz ist die Steigerung der Wahrnehmung als professioneller Berufsstand. Energetiker:innen leisten wertvolle Arbeit in der Gesundheitsvorsorge, die sich durch Seriosität und Nachvollziehbarkeit der Methoden auszeichnet. Sie bieten Hilfe zur Selbsthilfe und unterstützen Mensch und Tier bei der Aktivierung der eigenen Selbstheilungskräfte“, betont Ulfried Wallisch, Fachgruppenobmann der persönlichen Dienstleister. Für den Tag der Energetik 2023 (10.11., ab 17 Uhr), der heuer unter dem Motto „Finde deine Energie“ steht, konnten mit René van Osten und Keith Sherwood zwei Top-Referenten gewonnen werden.

Kennenlernbehandlung: Termin sichern

Damit jede Besucherin und jeder Besucher auch Zeit für ihre oder seine „Energetik live“-Kennenlernbehandlung hat, kann man sich am Infopoint der Wirtschaftskammer in der Halle 3 OG ganz einfach in die Liste mit den entsprechenden Methoden und einer Uhrzeit eintragen. „Energetische Anwendungen oder auch Beratungen sind sehr individuell. Mit der Terminvereinbarung können sich unsere Expert:innen gemeinsam mit den Messebesucher:innen diese Zeit nehmen und auf die persönlichen Anliegen eingehen“, erklärt der Fachgruppenobmann. Die Besucher:innen können dieses Angebot an allen drei Messetagen kostenlos nutzen.



„Die Energetik setzt sich aus den verschiedensten Bereichen zusammen. Sie beinhaltet neben der Beratung vor allem auch die Selbsterfahrung der Behandlungen. Wenn man mit diesen Arbeitsweisen noch nicht in Berührung gekommen ist, es einfach einmal ausprobieren möchte oder sich schon mit Energetik beschäftigt hat, aber die vielen anderen Varianten kennenlernen möchte, dann ist man an unserem Stand ‚Energetik live‘ definitiv richtig“, freut sich Fachgruppenobmann Wallisch auf viele interessierte Messebesucher:innen.