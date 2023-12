Ihre Devise: Gemütlichkeit

Christina Scherzer

Redakteurin „Kärntner Wirtschaft“

„Ich bin die, die es gemütlich macht“, fasst Nadine Rauter kurz ihre neue Tätigkeit als Raumausstatterin zusammen. Das Bauchgefühl, ihre kreative Ader und ein Zufall nach dem anderen führten die 34-Jährige vergangenen Sommer dazu, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen und ihr Wohnstudio nach knappen eineinhalb Monaten Umbauphase in Feistritz an der Drau zu eröffnen. Seitdem ist sie für Privatpersonen und Unternehmen aus ganz Kärnten Ansprechperson in Sachen Raumausstattung und Inneneinrichtung.

Gemeinsam mit Innenarchitekten, Malern und Tischlern arbeitet sich die Gründerin von Auftrag zu Auftrag. Ihre Aufgabe dabei ist die Koordination, die Ideenfindung und die Bereitstellung von Materialien, Möbeln und Dekorationsartikeln. Die Projekte reichen von neuen Vorhängen bis hin zur Umgestaltung ganzer Wohnungen. Mit Stoffen, Farben und Mus­tern gestaltet sie die Räume individuell und haucht ihnen Wohnlichkeit und Leben ein.

Die Unternehmerin besucht dafür ihre Kunden zuhause und plant gemeinsam mit ihnen die mögliche Neugestaltung. Was ihr dabei gefällt, ist den Mut zur Veränderung herauszukitzeln. Ihr Beruf als Raumausstatterin ist sehr abwechslungsreich: „Man kann sich kreativ austoben und lernt interessante Menschen und ihre Wohnsituation kennen. Oft betritt man den Wohnbereich und weiß genau, wie der Kunde oder die Kundin ist“, so Nadine Rauter. Nach getaner Arbeit freut sich die Unternehmerin über zufriedene Kunden, Folgeaufträge bis hin zu herzlichen Umarmungen. Ihr Erfolgsrezept: Empathie. „Man braucht das Gespür für die Kunden und ihre Bedürfnisse und muss den eigenen Geschmack hinten anstellen“, verrät die 34-Jährige.



Erfahrung im Immobiliengeschäft



Die Selbstständigkeit ist für Nadine Rauter kein Neuland. Sie ist bereits seit zwölf Jahren als Immobilienmaklerin tätig und geht dieser Arbeit weiterhin noch nebenbei nach. Wenn es die Auftragslage von W.M.S. zulässt, plant die Unternehmerin, sich voll und ganz auf die Raumausstattung zu konzentrieren.

Sowohl den Kundenstamm als auch eine Mitarbeiterin konnte Nadine Rauter von einer ehemaligen Raumausstatterin aus der Umgebung übernehmen. Ihr „Mädchen für alles“, wie sie ihre Mitarbeiterin nennt, wird überall wo Not an der Frau ist, eingesetzt. Bei der Neukundenakquise setzt die Gründerin vor allem auf Mundpropaganda und auf das Netzwerken.

Auf die Frage, ob sie ihre Leidenschaft auch in den eigenen vier Wänden auslebt, antwortet die Zweifach-Mama lachend: „Damit beginne ich, wenn die Kinder ausgezogen sind.“