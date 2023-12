Kärnten ist Elektrotechnik Vizestaatsmeister

Daniel Peitler war die Nervosität nicht anzumerken. Mit Bravour meisterte er die anspruchsvollen Aufgaben bei den AustrianSkills in der Mozartstadt. Neben einer Aufputzinstallation mit den dazugehörigen Elektroverteilern für ein Industrieobjekt und einer Hausinstallation erledigte er auch die Programmierung der Anlage mit Bravour. Seine starken Leistungen brachten ihm den Vize-Berufsstaatsmeistertitel ein. Klaus Rainer, Landesinnungsmeister der Elektrotechniker, freute sich über die Silbermedaille. „Ich gratuliere allen Teilnehmern zu ihren tollen Leistungen. Diese drei Tage haben gezeigt, wie hervorragend die Ausbildung in unseren Lehrbetrieben ist und was unsere Lehrlinge mit ein bisschen Unterstützung alles leisten können“.