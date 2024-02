Kärntens Jungdachdecker gekürt

Hochkonzentriert wurde vergangene Woche beim Landeslehrlingswettbewerb der Dachdecker gearbeitet. In der Dachdeckerwerkstatt des WIFI Kärnten in Klagenfurt traten die besten Dachdeckerlehrlinge gegeneinander an und hatten eine besonders herausfordernde Arbeit zu meistern: Steinschindeleindeckung mit eingebundenem Ort und verschiedene Deckungen auf Steigung. Dabei war nicht nur handwerkliches Geschick gefragt, sondern auch die detailgetreue Arbeit nach einem Plan, auf dem alle Maße vorgegeben waren. Die Kandidaten mussten unter anderem die genauen Schnürungen an den Modellen selbst ermitteln.



Großes Lob für ihre Leistungen erhielten die elf Teilnehmer von Gottfried Gautsch, Landesinnungsmeister der Kärntner Dachdecker, Glaser und Spengler: „Jeder von ihnen hat hervorragende Arbeit geleistet, entscheidend für den Sieg waren schlussendlich Nuancen.“ Bei der Bewertung habe jeder Arbeitsschritt gezählt: Von der Schnürung bis zum handwerklichen Feingefühl und optischen Gesamteindruck des fertigen Dachmodells.

Die Sieger des diesjährigen Lehrlingswettbewerbs der Dachdecker:

1. Platz: Florian Fink

Lehrbetrieb: Firma A. Leopold Gesellschaft m.b.H., Feldkirchen



2. Platz: Ing. Luca Wieltschnig

Lehrbetrieb: Firma Ingo Peter Wieltschnig, Villach-Landskron



3. Platz: Andre Schmidt

Lehrbetrieb: Firma Werdinig GmbH, Feldkirchen