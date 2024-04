Lehrlinge ließen Blumen sprechen

Vom Einkauf bis zum fertigen Arrangement haben die Floristen von morgen alles selbst gemacht. Neben fachlichem Können war beim Landeslehrlingswettbewerb in der Fachberufsschule Spittal auch Organisationstalent gefragt. Die sechs Lehrlinge aus dem dritten Lehrjahr bereiteten ihre Materialien selbst vor, mussten den Zeitplan einhalten und ihre Werke präsentieren.

Wettbewerb zeigte Vielfalt des Berufes

Die Aufgabe bestand darin, Blumenschmuck für verschiedene Anlässe herzustellen. Dazu gehörten das Binden eines Blumenstraußes, ein Trauerschmuck sowie Blumen für ein Brautpaar. Besonders viel Herzblut steckten die sechs Teilnehmerinnen des Landeslehrlingswettbewerbs in die Themenarbeit unter dem Motto „Auf der Suche nach dem Glück“. Dabei gab es kaum Vorgaben, die Lehrlinge konnten ihre Ideen frei umsetzen und das ist allen hervorragend gelungen.

Sieger gekürt

Unter den wachsamen Augen von Kurt Glantschnig, Innungsmeister der Gärtner und Floristen, sowie der Fachjury bestehend aus Monika Pontasch, Christian Platzner und Hubert Marko wurden die Arbeiten nach Technik, Gestaltung, Farbkombination und Kreativität bewertet.



1. Platz und Landessiegerin: Jana-Lena Auer, Garten & Floristik Winkler KG, Seeboden

2. Platz: Annalena Wernig, Blumen Wedenig GmbH, Feldkirchen

3. Platz: Sandra Moretti, Blumen Brommer KG, Klagenfurt am Wörthersee



Glantschnig zeigte sich von den Arbeiten der jungen Floristen beeindruckt: „Die Lehrlinge von heute sind die Meisterinnen von morgen. Unser Beruf erfordert ein Gespür für Farben und Formen. Außerdem trifft Kreativität auf höchste handwerkliche Präzision.“ Die drei Erstplatzierten werden Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb von 27. bis 30. Juni 2023 in Velden am Wörthersee vertreten.