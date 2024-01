Lehrlingscasting – ein Gewinn für Unternehmen und Jugendliche

Die Wirtschaft braucht dringend engagierte und hochmotivierte Fachkräfte und legt besonderes Augenmerk auf den Nachwuchs. Auch im Raum St. Veit und Feldkirchen. Aufgrund des großen Erfolges im Vorjahr organisierten die beiden WK-Bezirksstellenleiter Robert Schratt (St.Veit) und Klaus Kert (Feldkirchen) auch heuer wieder ein bezirksübergreifendes Lehrlingscasting für Klein und Mittelbetriebe (KMU), um Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. 27 Lehrberufe wurden vorgestellt.

Künftige Arbeitgeber mit den Fachkräften von morgen zusammengebracht

Das Interesse war enorm. 44 Unternehmen standen mehr als 400 interessierten Schüler:innen zu den unterschiedlichsten Lehrberufen Rede und Antwort. Die Jugendlichen wurden von ihren Schulen, darunter Polytechnische Schulen (PTS), Handelsschulen, Mittelschulen und HLW, entsandt und konnten in lockerer Atmosphäre erste Bewerbungsgespräche mit mehreren möglichen zukünftigen Arbeitgebern führen.

Format begeisterte Unternehmen

Die Unternehmen führten zahlreiche Gespräche und betonten die Wichtigkeit dieses Formats. Nikolaus Huber von „Glas Huber“ aus dem Bezirk Feldkirchen war bereits letztes Jahr mit dabei und meinte: „Wenn du als KMU einen Lehrling bekommen willst, musst Du in die Schulen gehen. Oder bei diesem Casting mitmachen.“ Initiativbewerbungen sind bei ihm selten. Bei Sigrid Kogler von „Kogler’s Pfeffermühle“ in Feldkirchen hat es letztes Jahr gepasst: „Wir haben eine Lehrstelle nach der Veranstaltung besetzt. Das Format sollte auf jeden Fall fortgesetzt werden.“ Die Kuttnig GmbH aus St. Veit bietet eine duale Lehre in den Bereichen „Ofenbau- und Verlegetechnik“ sowie „Fliesenleger:in“ an. Nach der Lehrabschlussprüfung sind Auszubildende in beiden Berufen ausgebildet. Geschäftsführer Karl Nussbaumer: „Solche regionalen Veranstaltungen sind für die Jugendlichen ideal, weil sie oft das erste Mal in Kontakt mit bestimmten Berufen kommen und ein Aha-Erlebnis haben.“ Für Josef Rattenberger, Geschäftsführer der Solaris Gmbh und der HSH Nahwärme & Photovoltaik GmbH, ist das Lehrlingscasting gut und wichtig: „Wir erhalten die Möglichkeit, uns einem größeren Interessentenkreis zu präsentieren. Wir können ja im Gegensatz zu großen Unternehmen nicht auf bestehende Strukturen zurückgreifen. Mundpropaganda ist bei noch immer ein bewährtes Rekrutierungsmittel."

Entscheidungshilfe für Lehrstelleninteressierte

Der Informationsbedarf der Lehrstellensuchenden war groß. Einige hatten bereits im Vorfeld ihre Lebensläufe an die teilnehmenden Betriebe geschickt. Andere haben vor Ort neue Interessen entdeckt.Victoria, Leila, Lukas und Maximilian besuchen die vierte Klasse einer Mittelschule und wissen schon, was sie wollen:



Ich habe viele Informationen bekommen. Die Möglichkeit, verschiedene Betriebe kennen zu lernen, hat mir sehr gut gefallen. Nach dem Abschluss der 9. Schulstufe würde ich mich für eine Lehre bei ‚Kogler’s Peffermühle‘ interessieren.

Ich werde das 9. Schuljahr in einer HTL absolvieren und danach eine Lehre als Maschinenbautechnikerin beginnen. Das Casting hat mir gut gefallen, weil ich detaillierte Informationen über den Lehrberuf bekommen habe.

Nach der Polytechnischen Schule strebe ich eine Lehre als Maschinenbautechniker oder Metallbautechniker an. Darüber konnte ich mich heute ausführlich informieren.

Es war toll, sich mit Firmen aus der Region auszutauschen. Ich möchte nach der „Poly“ gerne eine Lehre als Mechatroniker beginnen.

Lehrlingszahlen im Detail

Kärnten blickt auf eine erfreuliche Entwicklung bei den Lehrlingszahlen.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist der Anzahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr bei den betrieblichen und überbetrieblichen Lehrausbildungen um 0,2 % gestiegen. Für Kärnten ist dies sehr erfreulich, zumal es österreichweit einen Rückgang von Minus 3,3 % gab. Bei der rein betrieblichen Lehre in Kärntens Unternehmen haben um 1,3 % mehr Jugendliche mit einer Lehre begonnen, österreichweit ist ein Rückgang von 3 % zu verzeichnen. Im Bezirk Feldkirchen gibt es aktuell 369 Lehrlinge (108 weibliche und 261 männliche), in St. Veit sind 738 junge Menschen in einem Lehrverhältnis (222 weibliche und 516 männliche). Kärntenweit gab es im Dezember 2023 insgesamt 435 Lehrstellensuchende, dem standen 410 zu besetzende Ausbildungsplätze gegenüber, davon 23 im Bezirk St. Veit und 34 im Bezirk Feldkirchen.

Aktive Werbung um Lehrlinge

Eva-Maria Hoffmann, Obfrau der Bezirksstelle Feldkirchen unterstreicht die Wichtigkeit dieses Castings: „Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist eine solche Veranstaltung eine ideale Möglichkeit, Lehrlinge und Lehrbetriebe zusammenzubringen“. Auf die heutzutage notwendige aktive Werbung der Unternehmen um Lehrlinge weist Walter Sabitzer, Obmann der Bezirksstelle St. Veit, hin und ergänzt: „Vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels ist es umso wichtiger, alle vorhandenen Kräfte für unsere Unternehmen und unsere interessierte Jugend zu bündeln. Die Suche nach Lehrlingen bzw. Lehrstellen sollte so unkompliziert wie möglich sein und das bieten wir mit diesem Format.“