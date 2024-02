Leistungsschau der Kärntner Spengler

Ob Abkanten, Schweißen oder Runden - als Spengler lernt man während der Ausbildung, die unterschiedlichsten Bleche zu verarbeiten. Auch wenn der Einsatz von Maschinen im Fertigungsprozess unerlässlich ist, bei der Montage ist viel handwerkliches Geschick gefragt. Wie geschickt die jungen Kärntner Spengler sind, bewiesen sie beim alljährlichen Landeslehrlingswettbewerb in der Berufsschule Spittal an der Drau. Die Besten traten im Duell gegeneinander an und hatten mit der Anfertigung eines Kastenrinnenwinkels ein besonders anspruchsvolles Werkstück zu fertigen.



Für ihre Leistungen erhielten die Lehrlinge großes Lob vom vierköpfigen Bewertungsteam, den Meistern Franz Urbanz, Rene Unterweger, Thomas Scherzer und Wolfgang Warmuth. Gottfried Gautsch, Landesinnungsmeister der Kärntner Dachdecker, Spengler und Glaser: „Die Begeisterung für den Beruf war spürbar. Wir können stolz auf unseren Nachwuchs sein. Nuancen haben letztlich über den Sieg entschieden“. Bei der Bewertung zählte jeder Arbeitsschritt: Vom ersten Biegen bis zum optischen Gesamteindruck des fertigen Werkstücks. „Wir danken den Betrieben für ihren unermüdlichen Einsatz, sie haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestens auf den Wettbewerb vorbereitet. Gut ausgebildete Fachkräfte sind für die Kärntner Wirtschaft immens wichtig“, betonte Landesinnungsmeister-Stellvertreter KommR Friedrich Reinbold.



Die Sieger des Landeslehrlingswettbewerbes der Spengler 2024 sind:



Platz 1:

Daniel Scharf

Lehrbetrieb: Pfeiffer Bad-Heizung-Elektro GmbH, Bad St. Leonhard/Lavanttal



Platz 2:

Lukas Nejez

Lehrbetrieb: Holzbau Tschabitscher GmbH, Steinfeld im Drautal



Platz 3:

Sebastian Kezmic

Lehrbetrieb: NCA Container- und Anlagenbau GmbH, St. Paul/Lavanttal



Daniel Scharf und Lukas Nejez werden beim Bundeslehrlingswettbewerb im Herbst an den Start gehen.