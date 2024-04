Spannung und Präzision: Beste Nachwuchskräfte in Mechatronik und Elektrotechnik gekürt

Die Industrie ist Kärntens wichtigster Wirtschaftszweig, beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen und braucht bestens ausgebildete Fachkräfte. Dass die Ausbildung in den Berufen Mechatronik und Elektrotechnik auf sehr hohem Niveau ist, haben 15 Fachkräfte von morgen in den letzten beiden Tagen unter Beweis gestellt.



Beim Landeslehrlingswettbewerb in der Technischen Ausbildungs GmbH in St. Andrä überzeugten sie die Jury mit präziser Arbeit und zeigten, dass sie die Zukunft der Kärntner Industrie mitgestalten werden. Die Aufgaben im Bereich Elektrotechnik umfassten einen mechanischen Aufbau inklusive Programmierung und Verdrahtung. Beim Mechatronik-Wettbewerb musste eine Anlage installiert und in Betrieb genommen werden. Dies in der vorgegebenen Zeit zu schaffen, verlangte den Wettbewerbsteilnehmern alles ab. „Die heimischen Lehrbetriebe leisten qualitativ hochwertige Arbeit und bieten den jungen Menschen spannende Perspektiven für die Zukunft“, so KommR Michael Velmeden, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Kärnten. Die Zukunftsaussichten sind hervorragend und damit auch die Jobangebote für gut ausgebildete Fachkräfte.

Zukunftsaussichten sind hervorragend

Das Interesse am Lehrlingswettbewerb war groß, nicht nur bei den Juroren, auch viele Besucher schauten den jungen Nachwuchstalenten während des Wettbewerbs über die Schulter. „Veranstaltungen wie diese sind eine ideale Gelegenheit mehr über die Lehrlingsausbildung in der Industrie zu erfahren“, betonte WK-Präsident Jürgen Mandl, der sich ebenso wie Gerhard Oswald, Obmann der WK-Bezirksstelle Wolfsberg, von den Leistungen der jungen Fachkräfte begeistert zeigte. „Wir können stolz auf alle Teilnehmer sein, sie sind die künftigen Hoffnungsträger für die Wirtschaft. Danken möchte ich auch allen Ausbildungsbetrieben“, so Oswald.



Besonders freuten sich die Gewinner über die zahlreichen Sachpreise, die von den Firmen Rexel/Regro, Schrack, Fundermax, Raiffeisenbank St. Paul im Lavanttal und Maria Knauder, Bürgermeisterin von St. Andrä, zur Verfügung gestellt wurden.



Die Gewinner im Fachbereich Elektrotechnik, Anlagen- und Betriebstechnik:

1. Platz: Paul Rainer, TREIBACHER INDUSTRIE AG

2. Platz: Manuel Kraßnitzer, TREIBACHER INDUSTRIE AG

3. Platz: Leo Pachatz, PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH



Die Gewinner im Fachbereich Mechatronik - Teamwettbewerb:

1. Platz: Team SPRINGER: Markus Egger und Thomas Stark, Springer Maschinenfabrik GmbH

2. Platz: Team Flexible Flamingos: Johannes Schönfelder und Kenan Gamnig, Flextronics International Gesellschaft m.b.H. (flex)

3. Platz: Team Magna Auteca: Tobias Kogler und Julian Riegler, MAGNA Auteca GmbH