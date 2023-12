Mehr Erfolg und Zeit fürs Business dank ChatGPT

ChatGPT polarisiert und ist in aller Munde. Für die einen ist es ein Segen, für die anderen ein Fluch. Wie man das KI-Netzwerk im Unternehmeralltag mit möglichst wenig Zeitaufwand und erfolgreich nutzen kann, welche Vor- und Nachteile es gibt - darüber referierte die Social-Media-Expertin Delphine Rotheneder auf Einladung von Frau in der Wirtschaft. Gemeinsam mit der Marketingberaterin Silvia Lindner ermutigte Rotheneder die rund 70 anwesenden Unternehmerinnen, sich mit ChatGPT auseinanderzusetzen, und betonte in ihrer Keynote auch, dass man mit ChatGPT ein gutes Ergebnis erzielen kann, aber klar wissen muss, wohin man mit seiner Marke will. „Individualität statt Einheitsbrei“, „Ergänzung statt Ersatz“, „Helfer statt Allheilmittel“ waren einige der Gegensätze, die Lindner und Rotheneder in professioneller und zugleich charmanter Weise zum Thema machten.

ChatGPT: eine Ergänzung, aber kein Ersatz

Die Expertinnen sind überzeugt, dass man sich in Zukunft nicht mehr aussuchen kann, ob man mit oder ohne KI arbeitet, und meinten „Wenn das Arbeiten mit ChatGPT das Ergebnis verbessert, ohne jemandem zu schaden, was ist dann falsch daran?“ Sie sind sich auch einig: „Je mehr KI in unser Wirtschaftsleben Einzug hält, desto mehr Menschlichkeit wird in Zukunft gefragt sein.“ Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Kärnten: „Bei all den Möglichkeiten, die ChatGPT bietet, ist es wichtig, die Risiken im Auge zu behalten. Man darf auch niemals vergessen, dass ChatGPT eine Ergänzung, aber kein Ersatz ist. Ziel muss es sein, KI sinnvoll als Assistenz einzusetzen.“

Vernetzungsrunde

Die Resonanz unter den Teilnehmerinnen, die zu Beginn die Möglichkeit hatten, sich und ihr Unternehmen in einer Vernetzungsrunde kurz vorzustellen, war sehr positiv. „Ein toller Austausch mit Kärntner Unternehmerinnen und viele hilfreiche Tipps, wie man ChatGPT sinnvoll für sein Business nutzen kann“, so Sarah Payr, selbstständige Kreativberaterin.