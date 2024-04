Mit Herz fürs Holz zeigten Nachwuchs-Tischler ihr Können

In den vergangenen beiden Wochen wurde fleißig der Hobel geschwungen: Mit höchster Präzision und Sorgfalt gingen die Tischlerlehrlinge bei den Bezirkslehrlingswettbewerben der Tischler und Tischlereitechniker an ihre Aufgaben heran und kämpften um die Titel. Die Wettbewerbsaufgaben waren im 1. Lehrjahr ein Schemel, im 2. Lehrjahr ein Hocker und im 3. Lehrjahr ein Sessel.

Tipps und Tricks für den Nachwuchs

Valentin Lobnig, Innungsmeister der Tischler und Tischlereitechniker, gratulierte dem erfolgreichen Nachwuchs. Neben wertvoller Unterstützung und vielen Tipps und Tricks motivierte er die Profis von morgen: „Der Tischler-Lehrlingswettbewerb ist mehr als nur ein Wettkampf, er ist eine Leistungsschau des handwerklichen Könnens und der Innovationskraft unserer jungen Generation. Die Auszubildenden haben die Möglichkeit, ihr hohes fachliches Können unter Beweis zu stellen.“



Die Bezirkssieger:innen aller drei Lehrjahre nehmen am 4. Mai 2024 am Landeslehrlingswettbewerb der Tischler und Tischlereitechniker in der Landwirtschaftlichen Fachschule Goldbrunnhof in Völkermarkt teil, wo die Teilnehmenden für den Bundeslehrlingswettbewerb am 21. und 22. Juni 2024 in Salzburg ermittelt werden.