Nikolaus und Krampus empfehlen #heimkaufen

Der 6. Dezember ist der Nikolaustag. Traditionell werden an diesem Tag Mandarinen, Nüsse, Äpfel und Schokoladennikoläuse verschenkt. Der Gedenktag des Heiligen Nikolaus ist in der gesamten Christenheit verbreitet und mit zahlreichen Bräuchen verbunden. Für viele ist dieser Tag ein besonderer Anlass, Süßigkeiten und kleine Präsente zu kaufen. Wer regional einkauft und das Geld im Land lässt, unterstützt die heimischen Betriebe und schont durch kürzere Transportwege auch die Umwelt. Viele Kärntner Unternehmen bieten zudem Webshops an, sodass auf die Annehmlichkeiten des Online-Shoppings nicht verzichtet werden muss. „Der Nikolaustag bleibt ein Höhepunkt im Jahreskalender, der Freude und Tradition verbindet. Es ist schön zu sehen, wie unsere Gemeinschaft diese Traditionen pflegt und weiterführt“, so Spartenobmann Raimund Haberl.

Die beliebtesten Geschenke

Der Nikolaustag ist auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und die Zahlen der KMU-Forschung zeigen, wer was kauft. Die Top 3 der Geschenke sind Süßigkeiten (86%), Spielzeug (25%) und Kosmetik (16%). Am häufigsten werden die eigenen Kinder (59 %) und der Partner (32 %) beschenkt. Rund 26% geben an, dieses Jahr niemanden beschenken zu wollen. Die überwiegende Mehrheit kauft im stationären Handel ein (88%). 22% der Kärntnerinnen und Kärntner kaufen (auch) online. Für Raimund Haberl ist klar: „Tradition wird in Kärnten nach wie vor großgeschrieben und was gibt es Schöneres, als Kindern mit kleinen Geschenken ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“

Initiative #heimkaufen

Um den regionalen Handel in der Vorweihnachtszeit zu unterstützen, gibt es mehrere Initiativen. Bundesweit organisiert die Wirtschaftskammer wieder das bekannte Ö3-Christmas-Shopping". „In Kärnten schafft die Kampagne #heimkaufen Bewusstsein für den regionalen Handel“, so Haberl abschließend.