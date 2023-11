Oh du fröhliches EPU

Nach drei Jahren krisenbedingter Pause lud der EPU-Beirat der Wirtschaftskammer Kärnten erstmals wieder zur EPU-Weihnachtsfeier – und Hunderte folgten der Einladung. „Lassen Sie mich diesen Blick ins Publikum genießen. So viel geballte Kraft, Engagement und Energie hatten wir schon lange nicht in einem Raum“, eröffnete Nicole M. Mayer, Vorsitzende des EPU-Beirates Kärnten. In die gleiche Kerbe schlug Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Astrid Legner: „Die unglaubliche Energie in diesem Raum beweist, wie stark unsere Kärntner Ein-Personen-Unternehmen sind.“

22.000 sind es, die jährlich für wirtschaftlichen Erfolg und Wertschöpfung in Kärnten sorgen. 25 Prozent davon sind bereits im Export tätig. „Unsere EPU sind eine unverzichtbare Säule der Kärntner Wirtschaft“, brachte es Herwig Draxler, EPU-Beauftragter der Wirtschaftskammer Kärnten auf den Punkt. „Und das fernab von Überlegungen zu einer 32-Stunden-Woche.“ Mayer führt weiter aus: „New-Work-Schlagworte wie Selbstverwirklichung, flexible Zeiteinteilung oder eigene Ideen auf den Weg bringen - das ist nicht neu, das leben wir EPU schon seit vielen Jahren!“ Mit Fug und Recht können die EPU stolz sein: Sie schaffen Wertschöpfung, wirtschaftlichen Erfolg und neben den 22.000 eigenen Arbeitsplätzen im Land schafft jeder von ihnen 5,4 weitere Arbeitsplätze als Vorleistung. „Einzigartig. Professionell. Unverzichtbar. - Das sind die Kärntner EPU“, so Mayer abschließend.



Der Abend im Congress Center Pörtschach war geprägt von positiven Blicken in die Zukunft, intensiven Gesprächen und guter Stimmung. Für letztere sorgten auf der Bühne „Die Damenwahl“ mit Eva Brislinger, Sonja Steger und Jessica Dermol. Für weihnachtliche Stimmung zeichneten die Musiker Gernot Ragoßnig und Christian Wieser als „Duo Jack Pot“ verantwortlich.

