Kärntner Rauchfangkehrer überbrachten Präsident Van der Bellen Glückwünsche

Wer die schwarzen Frauen oder Männer berührt oder am Knopf der Kleidung dreht, der hat im neuen Jahr viel Glück. Schon im Mittelalter galten Rauchfangkehrer als Glücksboten. Sie brachten und bringen heute noch viel Glück ins Haus. Auch in die Hofburg: Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die Landesinnungen der Rauchfangkehrer dem Bundespräsidenten Neujahrsgrüße überbringen. Heuer war die Landesinnung Kärnten an der Reihe. Innungsmeister Michael Verderber und Innungsmeister-Stellvertreter Bernhard Gritsch überbrachten Staatsoberhaupt Alexander van der Bellen und seiner Gattin Doris Schmidauer die besten Wünsche für das Jahr 2024 und überreichten dem Präsidentenpaar einen Korb mit Kärntner Schmankerln. Van der Bellen betonte die Bedeutung der Branche für Sicherheit und Brandschutz und dass Kärnten dieses Jahr zu Weihnachten eine besondere Rolle zukommt, zumal auch der Christbaum in der Hofburg aus Kärnten, aus Bad Eisenkappel, stammt.

50 Betriebe, 10 Lehrlinge, 200 Rauchfangkehrer

Innungsmeistermeister Michael Verderber weiß, warum „seine Zunft“ Glück bringt. „Früher war es eine Katastrophe für den Haushalt, wenn der Kamin verstopft war oder schlecht zog, dann konnte man nicht kochen und es wurde auch nicht warm im Haus. Durch das Kehren verhinderte der Rauchfangkehrer, dass sich der brennbare Pechbelag im Kamin entzündete und in weiterer Folge einen Brand auslöste.“



Derzeit gibt es in Kärnten 50 Rauchfangkehrer-Betriebe, die zehn Lehrlinge ausbilden und rund 200 Rauchfangkehrer beschäftigen. „Fünf Unternehmen werden sogar von Frauen geführt“, so Verderber abschließend.