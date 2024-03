So wird Social Media zum erfolgreichen Business-Tool

Wer nicht wirbt, stirbt. Dahinter steckt ein Fünkchen Wahrheit, auch wenn das Werben um Kunden längst nicht mehr nur über Plakate stattfindet. „Social Media Marketing“ ist längst zu einem wichtigen Bestandteil einer erfolgreichen Unternehmenspräsentation geworden. Anna-Maria Kropfitsch, Bezirksvorsitzende der JW Klagenfurt, und Franz Ahm, WK-Bezirksstellenobmann Klagenfurt, luden die Klagenfurter Unternehmerinnen und Unternehmer zu einem spannenden Social-Media-Abend ein. Die Top-Experten Delphine Rotheneder von rothi.media sowie Patrick Markun und David Moritz von easyplus.media gaben Tipps und Tricks, wie man mit hochwertigem Content Follower generiert und so seinen Geschäftskreis im Netz Schritt für Schritt erweitert.

Authentizität und hochwertiger Content sind der Schlüssel zum Erfolg

Die Crux dabei: Social Media ist nicht individuell. „Sei ein Original und keine Kopie“, brachte es Rotheneder auf den Punkt. Sie betonte, wie wichtig es sei, in den sozialen Medien den richtigen Ton zu treffen. „Authentizität ist der Schlüssel zum Erfolg, das beginnt schon bei der Auswahl der richtigen Fotos. Stockfotos sind ein No-Go.“ Wie Unternehmerinnen und Unternehmer mit hochwertigen Inhalten, einer konsequenten Strategie und einer kreativen Umsetzung ihre Reichweite im Netz mit wenigen Klicks deutlich steigern können, dafür gibt es zwar kein allgemeingültiges Patentrezept, aber viele Tipps. Hochwertiger, informativer und auch ansprechender Content ist die Basis für einen erfolgreichen Social-Media-Auftritt. Markun: „Veröffentlichen Sie nur Inhalte, die Ihre Zielgruppe interessieren und die zu Ihrem Unternehmen passen. Ob man seine Follower mit „Sie“ oder „Du“ anspricht, hängt vom jeweiligen Kanal ab.“

Mit einfachen Mitteln ansprechende Inhalte erstellen

Wer regelmäßig postet, muss eine grundsätzliche Entscheidung treffen: Mache ich es selbst oder habe ich das Geld, um Profis damit zu beauftragen? „Wichtig ist, mit einem Kanal anzufangen und diesen so gut wie möglich zu bespielen. Dafür braucht man schon lange kein teures Equipment mehr“, erklärte Moritz. Mit etwas Kreativität lassen sich mit einfachen Mitteln und wenigen Klicks ansprechende Inhalte produzieren. Unterstützende Tools, wie Bildbearbeitungsprogramme, gibt es mittlerweile im Netz zuhauf und kostenlos. Wichtig ist, aktiv zu bleiben, seiner Community zu folgen und Likes zu vergeben. So erhöht man die Chance, dass die geposteten Inhalte von einer breiten Fangemeinde gesehen und gelesen werden. „Social Media ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen. Nutzen Sie es, um mit Ihren Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten, neue Produkte und Dienstleistungen zu bewerben und Ihre Marke zu stärken“, gab Rotheneder den Besucherinnen und Besuchern abschließend mit auf dem Weg.

Hier geht es zur Fotogalerie der Veranstaltung.