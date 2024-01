Talenteakademie sucht den „Lehrling des Jahres 2023“

Kärntens Fachkräfte sind international anerkannt. Das haben die vielen Talente auch im vergangenen Jahr mit Spitzenleistungen bei zahlreichen Wettbewerben bewiesen. All jene, die im Jahr 2023 einen Lehrlingswettbewerb auf Landes- oder Bundesebene für sich entscheiden konnten, stellen sich nun der Online-Wahl zum „Lehrling des Jahres 2023“. Damit haben sich 44 Erst- und Zweitplatzierte, in Ausnahmefällen auch Drittplatzierte, für die Wahl qualifiziert.

Abstimmen mit einem Klick

Beim Online-Voting auf www.talenteakademie.at/voting kann jeder ab 15. Jänner bis einschließlich 11. Februar seinen Favoriten ankreuzen und so mitentscheiden, wer im Rahmen der „Galanacht der Lehrlinge 2023“ am 22. Februar 2024 ausgezeichnet wird. Pro Kandidatin oder Kandidaten kann täglich eine Stimme abgegeben werden. „Wer in der jeweiligen Sparte die meisten Nennungen erhält, ist Spartensieger. Eine Jury wählt daraus den Lehrling des Jahres. Dem Gewinner winkt eine Reise für zwei Personen zu den WorldSkills 2024 nach Lyon in Frankreich“, erklärt Christof Doboczky, Leiter der Talenteakademie, die Vorgangsweise.

Für WK-Präsident Jürgen Mandl ist eine Lehre mindestens so viel wert wie eine Schullaufbahn. „Noch nie wurden so viele Fachkräfte gesucht wie heute. Wer sich für eine Lehre mit der weit über unsere Grenzen hinaus anerkannten dualen Ausbildung entscheidet, hat beste Zukunftschancen am Arbeitsmarkt. Gut ausgebildete Fachkräfte sichern auch den Wirtschaftsstandort Kärnten für die Zukunft.“

Jede Stimme zählt

Die Beteiligung am Online-Voting war im Vorjahr sehr hoch, insgesamt wurden 45.000 Stimmen abgegeben. „Ich lade alle Kärntnerinnen und Kärntner zum Mitmachen ein. Mit jedem Klick unterstützt man nicht nur seinen persönlichen Favoriten, sondern setzt auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Fachkräfte von morgen“, betont Mandl. Zum „Lehrling des Jahres 2022" wurde Simon Wieland gewählt. Er gewann die österreichische Staatsmeisterschaft der Lehrlinge in der Kategorie Restaurant-Service" und vertritt Österreich heuer bei den WorldSkills in Frankreich/Lyon.