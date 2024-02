Wirtschaft begrüßt Ausbau der Verbindungen am Flughafen Klagenfurt

Die Wirtschaftskammer Kärnten freut sich über die positiven Nachrichten rund um den Flughafen Klagenfurt. „Ich bin froh darüber, dass der Flughafen Klagenfurt ab April mit 13 wöchentlichen Verbindungen durchgehend an das internationale Star-Alliance-Drehkreuz Wien angebunden ist“, erklärte heute WK-Präsident Jürgen Mandl. Mit dieser Entscheidung gewinne der Wirtschaftsstandort Kärnten wieder deutlich an Attraktivität sowohl für bestehende Unternehmen als auch für Betriebe, die sich in Klagenfurt ansiedeln wollen. „Geschäftstermine in den europäischen Metropolen können künftig wieder innerhalb eines Tages wahrgenommen werden.“ Ein großer Profiteur sei auch der Tourismus, meint Mandl: „Mit dem Ausbau der Flugverbindungen wird Klagenfurt für Gäste aus aller Welt noch attraktiver.“



Nicht nur die zusätzlichen Flüge, sondern auch die neue Technikbasis am Flughafen Klagenfurt seien ein Bekenntnis von Austrian Airlines zum Standort Kärnten. „Eine Trendwende, die alle eines Besseren belehrt, die diese wichtige und unwiederbringliche Infrastruktureinrichtung schon abgeschrieben haben. Jetzt gilt es, am Ball zu bleiben und das Streckennetz und den Airport selbst weiter aus- und aufzubauen“, so Mandl abschließend.