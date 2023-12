WK-Förderroadshow war ein voller Erfolg

Für fast alle Unternehmensphasen gibt es Fördermöglichkeiten, doch die Orientierung ist nicht immer einfach. Vielen Unternehmerinnen und Unternehmer fehlen schlicht die Zeit und auch die Ressourcen, sich im Detail damit zu beschäftigen, und Finanzierungschancen bleiben ungenutzt. Daher hat die Wirtschaftskammer Kärnten gemeinsam mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) und dem Wirtschaftsreferat des Landes Kärnten eine Förder-Roadshow ins Leben gerufen und tourte durch Kärntens Bezirke. Die Roadshow war ein voller Erfolg.

Überblick über Fördermöglichkeiten

Martin Zandonella, KWF-Kuratoriumsvorsitzender und Obmann der WK-Sparte Information und Consulting, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Roadshow. „Wir haben erreicht, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer einen besseren Überblick über die Fördermöglichkeiten haben. Das erleichtert ihnen die Antragstellung und erhöht die Erfolgschancen. Wir werden die Roadshow daher in Zukunft wiederholen.“ Dass die Investitionslaune aktuell gedämpft ist, unterstrich Sigismund Moerisch, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft: „In Zeiten wie diesen müssen Investitionen gut überlegt sein. Eine Förderung soll nie ausschlaggebend für eine Investition sein, aber sie soll die Investition erleichtern.“



Für Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig war die Roadshow ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Wirtschaftsförderung in Kärnten: „Wir wollen, dass die Förderpolitik den Bedürfnissen der Unternehmen entspricht. Die Roadshow hat uns dabei wertvolle Erkenntnisse gebracht. Wir werden diese in die weitere Ausgestaltung der Wirtschaftsförderung einfließen lassen.“

Kontakt zur Förderstelle

Alfred Puff, Förderexperte der Wirtschaftskammer Kärnten, freute sich über die positive Resonanz der Unternehmerinnen und Unternehmer: „Wir haben sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer direkt erreicht. Die Resonanz des Publikums ist sehr gut und das Ziel der Informationsvermittlung durch Vorträge und persönliche Gespräche hat sich bewährt. Wir hoffen auch auf einen gewissen Multiplikatoreffekt, dass die Besucher auch anderen Unternehmern erzählen, wie einfach es ist, mit einer Förderstelle in Kontakt zu treten. So fällt es den Unternehmerinnen und Unternehmern leichter, uns und den KWF frühzeitig anzurufen und sich kostenlos beraten zu lassen.“ Im Investitionsbereich wurden im Vorjahr seitens der Förderstelle der Wirtschaftskammer Kärnten an die 4.000 Förderfälle von Bundes- und Landesförderstellen betreut. Der Förderbarwert betrug über 150 Millionen Euro, die Investitionskosten der geförderten Projekte beliefen sich auf mehr als 700 Millionen Euro.

KWF-Vorstand Sandra Venus meint zur Roadshow: „Wir nehmen gerne die Gelegenheit der Roadshow wahr, um zu zeigen und zu erklären, wie Wirtschaftsförderung wirkt und welche Möglichkeiten es für Unternehmen gibt. Unsere Angebotspalette ist sehr umfangreich, aber diesmal gehen wir speziell auf kleinere Unternehmen ein, da diese den Großteil des Publikums darstellen. Für Fragen zu anderen Produkten und Themen stehen wir aber selbstverständlich auch zur Verfügung oder um praktische Tipps zur Antragstellung zu geben. Wir möchten auch gerne vermitteln, wie wichtig uns die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Kärnten ist und wie wertvoll dafür die einzelnen Betriebe sind, besonders jene, die an einem qualitativen, ressourcenschonenden Wachstum interessiert sind.“

O-Töne aus den Bezirken:

Georg Mathiesl, Obmann der WK-Bezirksstelle Spittal/Drau

„Ziel ist es, Unternehmerinnen und Unternehmer praxisnahe Tipps zu geben. Wir wollen helfen, Förderungen effizient zu nutzen, um die regionale Wirtschaft zu stärken. Diese Roadshow bietet eine einzigartige Möglichkeit, in kurzer Zeit wertvolle Einblicke zu gewinnen. Wir sind überzeugt, dass diese Veranstaltung einen nachhaltigen Beitrag zur Unterstützung unserer heimischen Wirtschaft leisten wird.“



Gerhard Oswald, Obmann der WK-Bezirksstelle Wolfsberg

„Das Lavanttal ist im Herzen der Area Süd. Viele Chancen tun sich durch dieses Jahrhundertprojekt auf für unsere Region. Dafür muss aber auch investiert werden. Gerade für die Kleinst-, Klein- und mittelständische Betriebe gibt es in den unterschiedlichsten Förderprogrammen sehr viel zu holen. Wir wollen Ihnen helfen, einen Überblick zu bekommen und die Angebote in Anspruch zu nehmen. Nutzen Sie die kostenlosen Informationsangebote von KWF und Wirtschaftskammer. Die Expertinnen und Experten haben einen Überblick, was es alles gibt, und helfen auch beim Erstellen der Projektanträge.“



Walter Sabitzer, Obmann der WK-Bezirksstelle St. Veit/Glan

„Förderungen sind ein großes Thema, das viele Unternehmen und Unternehmerinnen betrifft. Sie können dabei helfen, die eigenen Ziele zu erreichen und das Unternehmen voranzubringen. Doch wie findet man die richtigen Förderungen für sich? Die Roadshow der Wirtschaftskammer und der Kärntner Wirtschaftsförderungsgesellschaft (KWF) hat hierfür eine gute Gelegenheit geboten. Auf der Roadshow wurden die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten vorgestellt und die Besucherinnen und Besucher konnten sich direkt mit Expertinnen und Experten austauschen.“



Bernhard Plasounig, Obmann der WK-Bezirksstelle Villach

„Förderungen können ein wichtiger Baustein für den Erfolg eines Unternehmens sein. Doch die Vielzahl an Möglichkeiten und die komplexen Antragsverfahren können auch schnell überfordern. Daher ist es wichtig, sich frühzeitig über die für Ihr Unternehmen relevanten Fördermöglichkeiten zu informieren. Die beste Möglichkeit, um sich einen Überblick zu verschaffen, ist ein persönliches Gespräch mit einem Experten. Bei der Förderroadshow erhielten Unternehmer einen Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten und konnten ihre individuellen Fragen stellen.



Franz Ahm, Obmann der WK-Bezirksstelle Klagenfurt

„Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind in der Mitte der Wirtschaft angekommen. Es geht nun darum, dass Unternehmen mit der Unterstützung durch gezielte Förderungen ihre Wettbewerbsfähigkeit absichern und weiter ausbauen. Mit dieser Veranstaltungsreihe ist es uns gelungen, Unternehmerinnen und Unternehmern neue Perspektiven und Lösungsansätze für ihre Vorhaben zu präsentieren.“