Wo Tradition Moderne trifft

Von Corina Thalhammer

Redakteurin „Kärntner Wirtschaft“





Vom Rohbau zum schlüsselfertigen Objekt inklusive Wunsch-Sofa, dem richtigen Gemälde und der passenden Bettwäsche – „S3 Raum & Design“ verwirklicht heute individuelle Wohnträume. Was 1975 als Ein-Mann-Tischlerei begann, entwickelte sich unter der Leitung von Michael Schellander zu einem Komplettanbieter für Innenausstattung, der ein 20-köpfiges Team umfasst.

Weg war nicht vorgegeben



Der Weg dorthin war keinesfalls vorgegeben: Denn eigentlich sollte der Unternehmer 2004 in einem Flugzeug nach New York sitzen, um eine Stelle als Innenarchitekt anzutreten. Aufgrund eines familiären Notfalles entschied er sich dagegen und trat die Nachfolge des väterlichen Betriebes an, der dafür bekannt war, Arztpraxen mit Vollholzmöbeln auszustatten oder Holzkerne für Snowboards anzufertigen. Als Schellander übernahm, begann er zunächst mit Raum- und Möbelplanungen für umliegende Firmen. Nach zehn Jahren stellte er den ersten Mitarbeiter ein. Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und der Betrieb sowie die Mitarbeiteranzahl sind gewachsen. Der Zusammenhalt im Team sowie die Nachwuchsarbeit ist dem 44-Jährigen wichtig. „Wenn man ein starkes Team haben möchte, muss man auch Mitarbeiter ausbilden“, weiß Schellander. Daher würden jedes Jahr Schüler- und Ferialpraktikanten eingestellt, führt Ehefrau Sara Wiegele aus, die ebenfalls im Betrieb tätig ist.

Schellander, selbst Tischlermeister mit Innenarchitektur-Ausbildung, vereint heute das Know-how des traditionellen Handwerks mit der konzeptionellen Innenarchitektur. Seiner Ansicht nach gleicht ein Wohnraum einem Mosaik, in dem sich Ästhetik, Perfektion und Einzigartigkeit vereinen.





Von der Planung bis zur Montage



Das Steckenpferd von „S3“ ist die gesamtheitliche Wohnraumkonzeption. Dank der eigenen Tischlerei sowie der Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben können maßgefertigte Möbel produziert und montiert werden. Handelswaren werden von nationalen und internationalen Designermarken bezogen. Neben Gesamtlösungen können aber auch Teilbereiche von Wohnräumen in Auftrag gegeben werden. Zum „S3“-Rundumservice zählt auch die Koordination aller Gewerke. „Wir greifen auch auf Wunsch in die Bausubstanz ein, um den Wohnraum optimal zu nutzen.“

Die Aufträge wählt der Unternehmer gezielt aus. Wenn er die umfassende Vor-Ort-Betreuung durch sein Team nicht gewähr­leisten kann, wird das Projekt auch nicht realisiert.

Langjährige Partnerschaften mit nationalen sowie internationalen Firmen sichern den Erfolg in der Projektabwicklung ab. Auf Kundenwünsche einzugehen, sei im unternehmerischen Alltag ­besonders wichtig. Werden etwa spezielle Fliesen gewünscht, werden andere Designelemente da­rauf abgestimmt, um die nötige Balance im Raum herzustellen. Auch der Objektstandort und die zeitgemäße Individualität spiegeln sich in der Innenarchitektur der Räume wider. Zu den Kunden zählen neben Privatpersonen auch Bauträger sowie die Hotellerie aus Österreich.





Schauraum sorgt für Inspiration



Suchen Kunden nach Inspiration, werden sie im Schauraum in Muschkau fündig. Auf zwei Ebenen können Möbel, Gemälde sowie Materialien und Muster besichtigt werden.





