Africa Day 2024 richtet Fokus auf Zukunftsmärkte und vernetzt afrikanische und österreichische Unternehmen

Mit dem Africa Day richtet die Wirtschaftskammer den Fokus auf einen vielfältigen Kontinent, der über großes wirtschaftliches Potenzial verfügt. „Zahlreiche Erfolgsgeschichten österreichischer Betriebe − darunter auch viele KMU − zeigen: Für alle, die ihr Geschäft in einem dynamischen und wachsenden Markt ausbauen möchten, ist Afrika eine Überlegung wert. Unsere Firmen sind besonders für ihre innovativen und nachhaltigen Lösungen, ihre Agilität, ihre Loyalität und die ausgezeichnete Nachbetreuung ihrer internationalen Geschäftspartner gefragt. Produkte und Dienstleistungen „made in Austia“ stoßen auf zunehmendes Interesse in den afrikanischen Märkten, weit über die Bereiche Wasser- und Trinkwasseraufbereitung, Infrastruktur, Gesundheitswesen und erneuerbare Energie hinaus. Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um sich in diesen Märkten zu positionieren“, betonte die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Carmen Goby, bei der Eröffnung des Africa Day 2024 in der WKÖ.

Mit dem Netzwerk der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA begleitet und unterstützt die WKÖ heimische Betriebe beim Eintritt in neue Märkte oder bei der Bearbeitung bestehender Märkte.

„Viele Länder Afrikas sind Zukunftsmärkte. Daher ist es unser Ziel, heimische Betriebe künftig noch stärker bei der Internationalisierung ihrer Geschäftstätigkeit und der Erschließung neuer Märkte zu unterstützen. Diese Strategie muss Hand in Hand gehen mit europäischen Initiativen für die afrikanische Wirtschaft, aber auch mit den vielen Initiativen internationaler Organisationen“, erklärte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher, der aktuell mit einer Wirtschaftsmission mit WKÖ-Vizepräsidenten Wolfgang Hesoun in Marokko ist, bei der die Sichtbarkeit in Österreich für Marokko erhöht und Türen für Unternehmen geöffnet werden sollen, die bereits erfolgreich tätig sind oder den Einstieg in den afrikanischen Markt planen.

Für Betriebe, die sich für die Märkte Afrikas interessieren, gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, wie das Internationalisierungsprogramm go-international des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft und der WKÖ.

Der Africa Day fand heuer zum siebenten Mal statt. In Fachvorträgen, Diskussions-Panels und Beratungsgesprächen wurden Chancen in verschiedenen Regionen des afrikanischen Kontinents aufgezeigt, praktische Informationen zur Markterschließung geboten und vor allem eine Plattform für den Austausch zwischen österreichischen und afrikanischen Unternehmen geschaffen. Zu den Highlights zählten der Vortrag des Präsidenten Ghanas H.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo oder die Keynote-Speech des ehemaligen Fußballers und Entrepreneurs Didier Drogba.

Alle Informationen zum Africa Day und Fotos zum honorarfreien Download (ab 1.2.2024) finden Sie auf der Website Africa Day.

Mit 6 Standorten in Kairo, Algier, Casablanca, Lagos, Johannesburg und Nairobi baut die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA eine Brücke in alle asiatischen Regionen – egal ob für Exportneulinge oder Exportprofis.

Den aktuellen Global Situation Report der AUSSENWIRTSCHAFT zu aktuellen Entwicklungen rund um Industrialisierung und Digitalisierung in Algerien, Nigeria, Cote d’Ivoire, Tansania und Südafrika finden sich im aktuellen Global Situation Report der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Die aktuelle Staffel des neuen Podcasts und Vodcasts „LOOKAUT AUSSENWIRTSCHAFT“ mit der Kommunikations- und Marketingleiterin der WKÖ, Eva Weissenberger, thematisiert Chancen Afrikas in Bereichen wie Energie und Innovationen. (PWK040/ST)