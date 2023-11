AustrianSkills-Finale in Salzburg: Das sind Österreichs Staatsmeister:innen 2023

In 29 Berufen wurde gefeilt, genäht, gehämmert – und vor allem gekämpft: In den vergangenen drei Tagen wurde Salzburg mit der Ausrichtung des Finales der Berufsstaatsmeisterschaften AustrianSkills zur rot-weiß-roten Bühne der Berufsbildung.

Nach den bereits ausgetragenen Bewerben in Wels, Altmünster und Wiener Neustadt ließen sich die diesmal angetretenen mehr als 300 Challenger nicht von der beeindruckenden Kulisse irritieren: Mehrere Zehntausend Menschen schauten den Jungfachkräften – genauso wie die strengen Juror:innen – auf die Finger.

Für die siegreichen Teilnehmenden endet die Skills-Reise übrigens noch länger nicht: Die Bestplatzierten werden Österreich bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2024 in Lyon (Frankreich, 10. bis 15. September 2024) bzw. EuroSkills 2025 in Herning (Dänemark) vertreten.

Fotos & Ergebnisse Fotos von AustrianSkills (Siegerehrung und Wettbewerbstage) befinden sich im Skills-Flickr-Kanal (Credit: Skills Austria/Florian Wieser) Die gesamte Ergebnisliste liegt hier: PDF-Dokument mit allen Medaillen-Gewinner:innen





Steiermark und Oberösterreich liegen vorne

Am öftesten ließen bei diesen mehrteiligen Staatsmeisterschaften mit knapp 50 Bewerben steirische Teilnehmende das Publikum jubeln, wie die Medaillenwertung nach der feierlichen Zeremonie am Sonntagnachmittag in Salzburg offenbart: Mit 14 Staatsmeistertiteln, neun Vize-Staatsmeistertiteln und sieben Bronze-Medaillen steht die "Grüne Mark" an der Spitze des Bundesländervergleichs.

Besonders bemerkenswert: Gleich zehn junge Steirerinnen holen Edelmetall. In vermeintlichen Männerdomänen – wie Kfz-Technik, Digital Construction oder Speditionslogistik – trotzen die Spezialistinnen allen Klischees, lassen ihre männlichen Kollegen hinter sich und küren sich folglich zu Staatsmeisterinnen ihres Fachs.

Auf Platz zwei landet im Bundesländervergleich Oberösterreich: Das Bundesland belegt mit 13 Gold- sowie je acht Silber- und Bronzemedaillen Platz zwei. Besonders stark sind die Leistungen der Anlagenelektriker, die für einen Medaillenhattrick – alle Teilnehmer sind Fachkräfte der voestalpine – sorgen.

Am drittmeisten Medaillen sichert sich das südlichste Bundesland: Kärnten erobert fünf Gold-, zwei Silber und vier Bronzemedaillen.

Auf Platz vier folgt Wien – mit vier Staatsmeistertiteln, sechs Vize-Staatsmeistertiteln und sechs dritten Plätzen. Die starke Performance liegt vor allem an den IT-Berufen: In den Skills Webentwicklung, IT-Netzwerk- und Systemadministration bzw. dem Teambewerb Industrie 4.0 sorgt die Bundeshauptstadt für drei Triple-Siege.

Gleich 15 Mal darf Tirol bei den AustrianSkills 2023 jubeln: Für Titel sorgen in Salzburg die Teilnehmenden in den Berufen Chemielabortechnik und Gartengestaltung. Außerdem darf sich das Bundesland über den ersten Platz in der Speditionslogistik freuen. Sechs Mal geht der Vizestaatsmeistertitel nach Tirol, sechs Mal Bronze.

Die niederösterreichischen Teilnehmenden sorgen für drei Staatsmeistertitel (in der Paradedisziplin Betonbau, bei den Floristinnen und Floristen sowie in der Tischlerei), vier Silber- und sieben Bronzemedaillen.

Das "Ländle" freut sich über ein Gold-Triple: Die Vorarlberger dürfen über gleich drei Staatsmeistertitel jubeln – in den Berufen CNC-Fräsen, Maschinenbau CAD und Maschinenbautechnik. Mit sechs Silbermedaillen holt Vorarlberg am drittmeisten Vize-Staatsmeistertitel. Zwei Bronzene gehen ebenfalls ins Bundesland.

Insgesamt neun Mal schreiben die Salzburger Teilnehmenden an: Zwei Mal Gold, drei Mal Silber und vier Mal Bronze erobern die Lokalmatadore. Darüber hinaus präsentiert sich die Mozartstadt, nachdem man bereits 2022 als WM-Gastgeber eingesprungen war, einmal mehr als großartiger und zuverlässiger Ausrichter von Skills-Bewerben.

Und auch das Burgenland holt einen Vizestaatsmeistertitel – im Beruf "Mobile Robotics".

Steiermark mit 14 Staatsmeistertiteln

Die traditionell starken steirischen Teilnehmenden setzen sich in gleich 14 Skills durch. Den Staatsmeistertitel sichern sich Magdalena Rath (Digital Construction), Fliesenleger Florian Gruber, Glasbautechniker Marcel Resch, Grafik-Designerin Johanna Haimel, Hochbauer Stefan Lanzl, Kfz-Technikerin Leonie Tieber, Malerin Katharina Höller, Metallbauer Christoph Sorger, Simon Stoißer und Jan Trummer im Teambewerb "Mobile Robotics", Koch Silvius Pink, Nico Paul Reif und Fabian Weber im Teamberuf "Robot Systems Integration", Speditionskauffrau Nadine Pressl, Spengler Daniel Gaier und Zimmerer Johannes Rieger.

Der grün-weiße Medaillenreigen setzt sich auch bei den Vizestaatsmeistertitel fort: Acht Mal jubelt die Steiermark über Silber. Auf Platz zwei landen Bäcker Armin Theni, Fleischerin Simone Tieber, Floristin Sophie Marie Bretterklieber, David Höpoldseder und Vanessa Probst im Teamberuf "Robot Systems Integration", Grafikdesignerin Eva Manninger, Schweißer Alexander Pfleger, Kfz-Techniker David Gschaar und Tischler Thomas Leitner sowie Maria Gesselbauer (Restaurant-Service).

Sieben Bronzemedaille gehen ebenfalls in die Steiermark: Bronze sichern sich Elektrotechniker Fabian Winter, Glasbautechnikerin Katharina Thier, Lkw-Techniker Raphael Andreas Hofer, Maschinenbautechniker Leon Huber, Verkäufer Leon Prazsky-Eichinger, Kfz-Techniker Sebastian Hütter und Christian Handl (Restaurant-Service).

29 Medaillen für Oberösterreich

Für einen echte Medaillenregen sorgen auch die oberösterreichischen Starterinnen und Starter – allen voran die Anlagenelektriker bzw. die Kälte- und Klimatechniker: So sorgen EM-Starter Lukas Frühwirth, Martin Riegler und Julian Feizlmayr bei den Stromspezialisten bzw. Jonas Danninger, Simon Warschenhofer und Anton Misic im "Green Skill" Kälte- und Klimatechnik für einen Dreifacherfolg.

Einen Doppelsieg feiern Neo-Staatmeister Daniel Hain und Neo-Vizestaatsmeisterin Juliana Hain bei den Steinmetzen. Ebenfalls zwei Oberösterreicher landen bei den Konditoren – Jana Bacher (Gold) und Lisa Schögl (Silber) – und bei den Schweißern (Staatsmeister Daniel Schinagl und Bronze für Julian Gramlinger) sowie bei den Elektronikern (Silber durch Jakob Schaumberger und Bronze durch Laurin Lintner) am Stockerl.

Allein am Podium, dafür ganz oben stehen folgende Oberösterreicher: Isoliertechnikerin Nadine Leherbauer, das Betonbau-Duo Lukas Miedler und Lukas Ritzberger, Elektrotechniker Florian Demelbauer, Lkw-Techniker David Weinberger, Mode-Technologin Miriam Haider, Bäckerin Sarah Klinger, Motorradtechniker David Färberböck, Sanitär- und Heizungstechniker René Steinkellner.

Silber holen außerdem das Gartengestalter-Duo Roman Stadler und Maximilian Lindlbauer, Koch Hannes Sortsch sowie Land- und Baumaschinentechniker Fabian Reisinger.

Mit Bronze nehmen Zimmerer Tobias Martl, Fliesenleger Andreas Landl, Maschinenbautechniker Gerald Rauscher und Malerin Vanessa Herzog ebenfalls eine Medaille mit nachhause.

Kärnten präsentiert sich stark

Gleich fünf Goldmedaillen erobert das südlichste Bundesland Österreichs: CNC-Dreher Marcel Pichler, Elektroniker Georg Kelih, Fleischerin Carolin Pirolt, Simon Wieland (Restaurant-Service) sowie das Mechatronik-Duo Florian Napetschnig und Dominik Ruhdorfer erobern den Staatsmeistertitel für Kärnten.

Vizestaatsmeister dürfen sich ab sofort Elektrotechniker Daniel Peitler sowie das Mechatronik-Duo Leon Korak und Noah Scheriau nennen.

Platz drei schnappen sich Chemielabortechnikerin Verena Dorendorf, Fleischer Christian Maier, Metallbauer Fabian Mocher, Tischler Florian Dörfler. Kärnten holt damit die drittmeisten Medaillen (fünf Mal Gold, zwei Mail Silber und vier Mal Bronze) im österreichischen Bundesländervergleich.

Wien dominiert IT-Berufe

Stark präsentieren sich auch die Challenger aus der Bundeshauptstadt – insbesondere in den IT-Berufen: Bei den Web-Entwicklern führt Markus Wizany einen Wiener Triple-Sieg vor Felix Wollmann und Lukas Schodl an. Auch bei den IT-Netzwerk- und Systemadministratoren hat die größte Stadt Österreichs das Sagen: Stefan Tomp, Tarik Begeta und Georg Savic sorgen auch in diesem Beruf eine starke Wiener Leistung. Selbiges gilt für den Teambewerb Industrie 4.0: Laura Nurit Davidowicz und David Kier (Gold), David Herzina-Rusch und Raphael Beutel (Silber) und Florian Schlenz und Noel Bayer (Bronze) sorgen für den dritten Dreifacherfolg. Zur Staatsmeisterin krönt sich auch Hotel-Rezeptionistin Lisa-Marie Spörk.

Den Vizestaatsmeistertitel sichern sich Isoliertechniker Aleksandar Mirkovic, Verkäufer Sascha Trimmel sowie Tobias Weißengruber (Digital Construction). Bronze holen die Isoliertechniker Ogulcan Güler, Konditorin Valentina Otzelberger und die Mobile-Robotics-Spezialisten Raphael Doppler und Simon Gao.

Tirol gewinnt Paradedisziplinen

In fast schon gewohnter Manier setzt sich Tirol in den Paradedisziplinen des Bundeslandes durch: Stefan Moser holt sich den Staatsmeistertitel vor Benjamin Merkl bei den Chemielabortechnikern, Thomas Sojer und Benedikt Laiminger gewinnen bei den Gartengestaltern. Einen Staatsmeistertitel von den Bewerben in Salzburg bringt auch Speditionskaufmann Aaron Bichler mit nach Tirol.

Zum Vizestaatsmeister küren sich Dominik Pramsohler (Digital Construction), Motorradtechniker Julian Seebacher und Sanitär- und Heizungstechniker Johannes Gstrein sowie Spengler Jakob Gratl.

Mit Platz drei ebenfalls für Tirol am Stockerl: CNC-Fräser Jakob Rendl, Glasbautechniker Tobias Manzenreiter, Grafik-Designer Aram Theodor Arakelian, Hotel-Rezeptionistin Mona Suban, Sanitär- und Heizungstechniker Jonas Widmann und Spengler Linus Aschauer.

Niederösterreich bleibt im Betonbau erfolgreich

Den niederösterreichischen Erfolgslauf im Betonbau – für WM-Gold sorgten zuletzt Oliver Waily und Jonas Schulner aus Gmünd – setzt das Duo Stefan Huber und Christoph Kurz mit dem Staatsmeistertitel fort. Platz drei im selben Skill sichern sich Oliver Einfalt und David Klinger. Florist Manuel Bender und Tischler Udo Gnadenberger sichern sich mit starken Performances ebenfalls den Staatsmeistertitel. Auf Platz zwei landen Fliesenlegerin Sara Sinnhuber, Lkw-Techniker Raphael Gremmel, Malerin Lena Prinz und Metallbauer Kevin Kovar.

Aufs Stockerl schaffen es für Niederösterreich auch Martin Trost (Motorradtechnik), Hochbauer Alexander Grossberger, Johannes Bauer mit Matthias Hollerer im Teambewerb Mechatronik und Speditionskauffrau Charline Labes. Ebenfalls auf Platz drei landen die niederösterreichischen Gartengestalter Simon Bernd und Noah Knapp sowie Malerin Celine Kozuh-Schneeberger.

Vorarlberg: EM-Starter brillieren

Eine Klasse für sich waren die EM-Starter Berkay Sahin (CNC-Fräsen) und Enes Kocabay (Maschinenbau CAD): Die beiden Techniker krönen sich in ihren Bewerben jeweils zum Staatsmeister. Ebenfalls Gold holt Maschinenbautechniker Lukas Fiel. Silber für Vorarlberg erobern CNC-Fräser Amon K. S. Gruber, Glasbautechniker Rok Horvat, Sandro Flatz (Maschinenbau CAD), Hotel-Rezeptionistin Elena Mathis und Maschinenbautechniker Keanu Frick sowie Zimmerer Jakob Dittmann. Jubeln lassen das "Ländle" auch Köchin Lina Humml bzw. Land- und Baumaschinentechniker Dominik Gruber mit Bronze bei den Staatsmeisterschaften der Berufe.

Starke Salzburger Lokalmatadore

Gleich doppelt haben die Lokalmatadore aus Salzburg beim Finale der AustrianSkills zugeschlagen: Verkäufer Matthias Brugger (Retail Sales) bzw. Land- und Baumaschinentechniker Marvin Gassner lassen mit ihren Staatsmeistertiteln das Salzburger Publikum bei der Medaillenverleihung jubeln. CNC-Dreher Dominik Kovarik, Hochbauer Jonas Lev und Theresa Fink (Mode Technologie) erobern Silber für Salzburg.

CNC-Dreher Muhammed Ermann, Floristin Anna Bachler, Viktoria Gstöttner (Mode Technologie) sowie Steinmetz Markus Pongruber holen Bronze.

Medaille für das Burgenland

Erfolgserlebnis für das Burgenland: Lukas Thier und Emily Wachter von der HTL Pinkafeld holen im Teambewerb "Mobile Robotics" einen Vize-Staatsmeistertitel für das östlichste Bundesland.

Steirischer Glasbautechniker kürt sich zum Europameister

Jubeln lassen die heimischen Skills-Fans indes nicht nur die ansprechenden Leistungen der Staatsmeisterschafts-Challenger, sondern auch ein frisch gekrönter Europameister: Da Glasbautechnik nicht bei der heuer stattgefundenen Berufs-EM in Danzig ausgerichtet werden konnte, wurde der Bewerb in Salzburg als "European Vocational Championship" nachgeholt. Der Steirer Philipp Pfeiler setzte sich dabei sensationell gegen die internationale Konkurrenz durch – und kürt sich somit zum Europameister.

Ansehen der Berufe gesteigert

"Unsere ‚Young Professionals‘ haben in den vergangenen Tagen eindrucksvolle Performances abgeliefert! Die Staatsmeisterschaften 2023 waren aber nicht nur ein anspruchsvoller Wettkampf, sondern auch eine Gelegenheit, auf Vielfalt und Talent in der österreichischen Berufsbildung aufmerksam zu machen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gezeigt, dass sie echte Profis in ihrem Gebiet sind und stolz auf ihre Fähigkeiten sein können. Die Veranstaltung hat nicht nur dazu beigetragen, die Wertschätzung und das Ansehen der verschiedenen Berufe in Österreich zu stärken, sondern verdeutlichte auch das immense Potenzial dieser jungen und hochmotivierten Generation", betont SkillsAustria-Präsident Josef Herk.

Kontakt & Rückfragen Christoph Sammer

SkillsAustria – Verein zur Förderung von Berufswettbewerben

Kommunikation & Medienbetreuung

+43 664 233 0908

christoph.sammer@skillsaustria.at Digital Media & Communication

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

dmc_pr@wko.at





SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft betont: "Unsere Mission bei Skills Austria ist es, die Berufsbildung in Österreich zu fördern und zu stärken – die Staatsmeisterschaften sind ein zentrales Element dieser Bemühungen. Wir sind stolz darauf, dass diese Veranstaltung einmal mehr zu einem Schaufenster für Vielfalt und Exzellenz der österreichischen Berufsausbildung geworden ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bewiesen, dass sie nicht nur über beeindruckende Fertigkeiten verfügen, sondern auch leidenschaftlich und engagiert in ihren Berufen sind. Wir sind stolz auf unsere Staatsmeisterinnen und Staatsmeister und dürfen uns bei allen Beteiligten – von den Teilnehmern über die Ausbilder bis hin zu den Sponsoren und Berufsschulen – für ihr Engagement und ihre Unterstützung bedanken."

(PWK420/HSP)