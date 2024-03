Best-of-Talent: Große Bühne für Österreichs beste Lehrlinge aus dem Gewerbe und Handwerk

Einen großen Auftritt hatten die Besten der Besten Österreichs am Donnerstagabend (7. März) im Festsaal der Wirtschaftskammer Österreich in Wien. Bei der „Best-of-Talent“-Gala der Bundessparte Gewerbe und Handwerk wurden 31 Sieger:innen der Bundeslehrlingswettbewerbe aus ganz Österreich für ihre Spitzenleistungen ausgezeichnet.

Gastgeberin Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich, überreichte gemeinsam mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, WKÖ-Vizepräsident Philipp Gady und Skills-Austria-Präsident Josef Herk die Trophäen und Urkunden. Schon davor hatte Bildungsminister Martin Polaschek den Skills-Week-Marktplatz in der WKÖ besucht, wo sich Schüler:innen Inspiration für ihre berufliche Zukunft holten.

„Lasst euch feiern, euch gehört die Zukunft“, sagte Renate Scheichelbauer-Schuster. Sie gratulierte dem Fachkräfte-Nachwuchs und würdigte die großartigen Leistungen: „Talent zu haben, ist das eine. Aber man muss auch etwas daraus machen: Ihr habt eure Begabung mit Ehrgeiz, Leidenschaft und viel Liebe zu eurem Beruf weiterentwickelt. Das macht euch zu Vorbildern für andere junge Menschen, die sich an den Besten orientieren wollen.“ Sie dankte auch den Betrieben, Ausbilder:innen und Familien dafür, dass sie die jungen Menschen so intensiv unterstützen und motivieren.

„Dieser Tag steht für mich für Information, Motivation und Emotion“, betonte WKÖ-Vizepräsident Philipp Gady: „Dass sich die Jugend heute nicht mehr motivieren ließe, ist ein Vorurteil: Ihr seid der Beweis, dass es viele junge Menschen gibt, die Spitzenleistungen erreichen wollen. Das ist oft anstrengend und hart, aber es zahlt sich wirklich aus. Auf die Ausbildungsqualität unserer Betriebe darf man zurecht stolz sein.“

Die Gala wurde sympathisch und souverän präsentiert von Servus-TV-Nachrichten-Moderatorin Katrin Prähauser und ging nahtlos in eine ausgelassene Party über, musikalisch begleitet vom Pop-Duo 8WS (die Brüder Lukas und Florian Fendrich). Viele Bundesinnungsmeister:innen, Fachverbandsgeschäftsführer:innen und Lehrlingswarte ließen sich die Feier „ihrer“ besten Lehrlinge – von A wie Automatisierungs- bis Z wie Zerspanungstechnik - nicht entgehen.

Schon davor hatte in der WKÖ der Skills Week Marketplace stattgefunden. Mit viel Begeisterung löteten Schüler:innen aus mehreren PTS Photovoltaik-Bausätze, bogen mit den Spenglern Pfeiferl und Armbänder, errieten beim Buzzerspiel unterschiedliche Handelsberufe, programmierten Handy-Games, ließen den humanoiden Roboter NAO via Chat GPT kommunizieren oder schmissen sich im Fotocorner des Meister Alumni Club KI-unterstützt in ein Meistergewand.

Dass den Karrieremöglichkeiten über die duale Ausbildung praktisch keine Grenzen gesteckt sind, bewiesen die Skills Heroes – das sind erfolgreiche Teilnehmer:innen an den Berufswettbewerben EuroSkills und WorldSkills. Wolfgang Ramminger (Tischler), Klarissa Wimmer (IT), Carina Warisch (Hotel), Marco Panhölzl (Koch) und Christoph Schipflinger (Gartengestaltung) nahmen sich viel Zeit, um die Schüler:innen über die große Bandbreite ihrer Berufe zu informieren und die Lehrlinge zur Teilnahme an den Bewerben zu motivieren.

Schon im Herbst, von 10. bis 15. September steht im französischen Lyon die 47. Berufsweltmeisterschaft WorldSkills 2024 auf dem Programm: „Österreich wird die achtgrößte Mannschaft weltweit stellen“, sagte Skills-Austria-Präsident Josef Herk stolz: „Bei der letzten Weltmeisterschaft haben wir 12 Medaillen geschafft - und wir wollen die Erfolgsgeschichte fortschreiben: Ein bisserl mehr geht immer!“