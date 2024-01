Kreativwirtschaftskonferenz "CIMIx 2024" bringt internationale Trends & Innovationen nach Wien

Die internationale Kreativwirtschaftskonferenz "Creative Industries meet Industry - CIMIx 2024" bringt am 18. Jänner 2024 die dynamischen Branchen Games, Musik und Film/TV in Wien zusammen. Unter dem Motto "The Crossover Edition" soll der Austausch über Genres und Grenzen hinweg gefördert werden.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem internationale Trends, Innovationen und Angebote in Film, TV, Games und Audio sowie transmediale Zusammenarbeit, künstliche Intelligenz (KI) und innovative Geschäftsmodelle für Herstellung, Export und Vertrieb.

Auf Einladung der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ, des Fachverbandes der Film- und Musikwirtschaft sowie von Enterprise Europe Network kommen nationale und internationale Fachleute aus knapp 20 Ländern nach Wien. Unter den Vortragenden sind:

Pascal Dalton (Head of Brand Partnerships, North EMEA bei ITV Studios), der u.a. an der weltweiten Lizenzierung bekannter TV-Formate wie "The Voice", "I‘m A Celebrity...Get Me Out of Here!", "The Chase" mitgewirkt hat.

CIMIx 2024 | The Crossover Edition

Wirtschaftskammer Österreich | Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien

Donnerstag, 18. Jänner 2024 | von 9:00 bis 21:00 Uhr

Ausorganisatorischen Gründen bitten wir Journalist:innen um Anmeldung als Mitglied der Presse über die Veranstaltungsseite. Nähere Informationen über Programm und Vortragende sind dem nachfolgenden Link zu entnehmen: https://cimix2024.b2match.io/



Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich, sowie in enger Kooperation mit Film and Music Austria und Enterprise Europe Network – EEN Austria.

