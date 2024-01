Konferenz CIMIx 2024 brachte Impulse aus der und für die Kreativwirtschaft

Die internationale Kreativwirtschaftskonferenz "Creative Industries meet Industry – CIMIx 2024" am 18. Jänner 2024 in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) brachte die heimische Kreativ- und Medienwirtschaft aus Film, TV, Musik, Ton und Games mit internationalen Firmen, Investoren und Vertreter:innen der Politik zusammen. Insgesamt folgten mehr als 500 nationale und internationale Expert:innen aus 24 Ländern der Einladung der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft und des Enterprise Europe Networks.

Mit seiner Keynote zur Integration der KI in das Geschichtenerzählen setzte Markus Mooslechner von Terra Mater den Rahmen für die "Crossover Edition" der Konferenz. Das hochaktuelle Thema der transmedialen Zusammenarbeit ermutigte die Teilnehmer:innen, über den eigenen Tellerrand hinauszudenken und kreative Arbeiten aus dem ursprünglichen Genre und Umfeld in neue Märkte und Plattformen zu transferieren, um neue und bestehende Zielgruppen anzusprechen. Essenzielles Wissen zu Trends in der Künstlichen Intelligenz und ihren praktischen Anwendungen als Werkzeuge für die Branche wurden in einem dedizierten Panel vorgestellt.

Der wirtschaftliche Kern der kreativen Arbeit, geistige Eigentumsrechte und die damit verbundenen Möglichkeiten zwischen österreichischen Produktionsunternehmen, Rundfunk- und Streaming-Plattformen sowie internationalen Vertriebspartnern waren ebenfalls Thema. Internationale Expert:innen teilten wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Märkten.

Ein spezieller Schwerpunkt widmete sich der inner- und außerbetrieblichen Weiterbildung und neuer Talente. So kam es auch zur "Begegnung mit der Praxis" zwischen Neu- und Quereinsteiger:innen mit mehr als 50 interessierten Betrieben. Anwesende Talente hatten zudem die Gelegenheit, Panels und Showcasings zu besuchen, um Innovationen kennen zu lernen und die Branchendynamik zu erleben.

Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft: "Die CIMIx ist eine einzigartige impulsgebende Veranstaltung, der beste Startschuss für das neue Geschäftsjahr. Hier lernen Kolleg:innen, wie die Zusammenarbeit mit anderen produzierenden Kreativbranchen aussehen und gelingen kann. Die grenz- und formatüberschreitende Zusammenarbeit fördert die Finanzierung und Herstellung europäischer Werke und trägt zu einer nachhaltigen Stärkung der Medienpluralität, des Wettbewerbs, der unabhängigen Produzent:innen-Landschaft und der Film- und Musikschaffenden in Österreich bei."

Martin Filipp, Founding Member & Chair at Pioneers of Game Development Austria (PGDA): "Spiele-Entwickler haben immer wieder Berührungen mit der Film- und Musikbranche, aber mit der CIMIx kommt es erstmalig zu einem organisierten Austausch über die Möglichkeiten und Modalitäten der Zusammenarbeit. Das ist großartig und stärkt vor allem unseren interdisziplinären Ansatz, daher freue ich mich sehr über die Einladung zur Mitgestaltung. Wir profitieren alle von Synergien und neuen Ansätzen. Wenn wir unser Business und den Standort auch noch ausbauen können, ist es ein Win-Win-Win für uns alle."

Caroline Adenberger, Chief Operating Officer AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA:

"Die zweite Ausgabe der CIMIx war wahrhaftig eine Feier der Kreativität, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Innovation. Diese inspirierende Reise war geprägt von aufschlussreichen Diskussionen, inspirierenden Workshops und lebendigen Networking-Veranstaltungen. Unsere Sprecher:innen, Partner:innen und Teilnehmer:innen aus verschiedenen Teilen der Welt haben eine entscheidende Rolle im Erfolg der CIMIx gespielt, und gemeinsam haben sie diese Veranstaltung zu einem Schmelztiegel von Ideen und Fachkenntnissen gemacht. Die heute geknüpften Verbindungen und das geteilte Wissen werden zweifellos einen dauerhaften Einfluss auf unsere kreativen Gemeinschaften haben."

Die CIMIx-Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich.

