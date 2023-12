Das war Austria @ Web Summit 2023

Mit einer Bilanz von 70.236 Teilnehmenden aus 153 Ländern, darunter 2.608 Startups stellte der Web Summit in Lissabon (13.-16.11.2023) auch dieses Jahr seine Bedeutung als weltweit führende Innovations- und Technologiekonferenz unter Beweis. Die Themenführerschaft lag bei zukünftiger Entwicklung Künstlicher Intelligenz sowie technologischen Lösungen für den Klimawandel. Die weibliche Beteiligung am Mega-Event brach Rekorde: 43 Prozent der Teilnehmenden und 38 Prozent der rund 800 Vortragenden waren Frauen.

Moderner Österreich-Stand als "Homebase" für heimische Unternehmen

Auch aus österreichischer Sicht brachte der Web Summit 2023 zahlreiche Highlights: Erstmals waren 600 Österreicher:innen dabei, darunter 200 Startup-Vertreter:innen - 41 mit eigener Standpräsenz -, 22 Investor:innen sowie 18 Vertreter:innen österreichischer Forschungseinrichtungen und Firmen, die im Rahmen einer Zukunftsreise neben der Web Summit-Teilnahme auch das Startup-Ökosystem Lissabons vor Ort kennenlernten. Den Startups "Glasskube" und "Surface Solutions" ist es gelungen, sich unter Tausend Bewerber:innen für den großen Web Summit Pitch zu qualifizieren, bei dem nur 100 Startups aufgenommen wurden.

Der neu designte und besonders gut platzierte Österreich-Stand sorgte ebenso für Furore. Dieser zog nicht nur Formel 1-Fans aufgrund des ausgestellten Red Bull-Rennautos an, sondern war DER Treffpunkt für die heimische und internationale Tech-Community. "Es freut mich sehr zu sehen, wie gut unser Österreich-Stand angenommen wurde und dass unser Konzept voll aufgegangen ist. Unser Ziel war es, eine 'Homebase' zu schaffen, einen Treffpunkt, wo man sich in angenehmer Atmosphäre vernetzen, austauschen und über zukünftige Zusammenarbeit sprechen kann", resümiert Michael Otter, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. Eine von der Firma Doppelmayr zur Verfügung gestellte Skigondel war beliebte Besprechungslocation der besonderen Art.

"Durch die tatkräftigte Beteiligung der Austrian Business Agency (ABA) und der Wirtschaftsagentur Wien (WAW) ist es uns mit ‚Austria @ Web Summit‘ nicht nur gelungen, die Stärkefelder Österreichs im Bereich Digitalisierung und IT auf der größten Tech-Konferenz zu präsentieren, sondern auch unser Land als attraktive Destination für Startups und Fachkräfte zu positionieren", fasst Michael Otter zusammen.

Innovation Map, BOLD Community und AUSTRIA NIGHT

Neben dem Networking bot der Österreich Stand ein vielseitiges Programm. Ein inspirierender Talk mit Big Wave Surfer Alex Wippel, eine spannende Präsentation der neuen Innovation Map sowie die bunte Happy Hour mit Mitgliedern der BOLD Community, um nur ein paar Programmpunkte zu nennen. Die Vorträge fanden in "Silent Mode" statt. Die technische Umsetzung erfolgte vom Salzburger Startup "Live Voice", dessen Software auch in der offiziellen Web Summit App integriert war und für ein reibungsloses Dolmetschen mit extern zugeschalteten Dolmetscher:innen sorgte. Wie auch in den vergangenen Jahren, erwies sich die AUSTRIA NIGHT als DAS Side Event für die österreichische und an Österreich interessierte Community am Web Summit.

Fotogalerie: Austria @ Web Summit 2023 | Flickr