Beim Finale der AustrianSkills wird die Mozartstadt zur Bühne für Berufsbildung

Diese Woche wird Salzburg zum österreichischen Hotspot der Berufsbildung: Neben zwei großen und namhaften Berufsinfomessen findet erstmals der Tag der Talenteförderung statt. Zugleich gastieren von Donnerstag bis Sonntag (23. bis 26. November) im Messezentrum Salzburg bei den AustrianSkills-Bewerben die besten Fachkräfte Österreichs.

Knapp 300 Jungfachkräfte kämpfen in 29 Disziplinen – von A wie Anlagenelektrik bis Z wie Zimmerei – um den begehrten Staatsmeistertitel und die Qualifikation für die internationalen Berufswettbewerbe. So lösen die Bestplatzierten Tickets für WorldSkills in Lyon (Frankreich) im kommenden Jahr bzw. für EuroSkills 2025 in Herning (Dänemark). Neu im Programm von AustrianSkills ist Motorradtechnik: Der Wettbewerb wird heuer zum ersten Mal ausgetragen.

"Während dieser aufregenden und fachlich herausfordernden Wettkämpfe müssen die jungen Talente ihre Fertigkeiten und Kenntnisse in ihrem Beruf unter Beweis stellen. Wir laden Schaulustige, Interessierte und vor allem Jugendliche ein, vorbeizukommen und sich ein Bild von den vielfältigen Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung zu machen. AustrianSkills sind nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Gelegenheit, sich über die Zukunftsperspektiven in verschiedenen Berufen zu informieren. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, handwerkliche Exzellenz und das Talent unserer jungen Fachkräfte hautnah zu erleben", erklärt Josef Herk, Präsident von Skills Austria.

Jürgen Kraft, Geschäftsführer von Skills Austria, hebt hervor: "Unsere Jungfachkräfte müssen berufsspezifische Aufgabenstellungen unter einem enormen Zeitdruck meistern. Dabei müssen sie nicht nur technisches Geschick und Fachwissen auf höchstem Niveau, sondern auch hohe Präzision und Kreativität an den Tag legen. Die wochenlangen Vorbereitungen auf das Event müssen nun punktgenau abgerufen werden."

Öffentliche Siegerehrung am Sonntag

Die Siegerinnen bzw. Sieger der 29 Wettbewerbe in Salzburg sowie jener der Tourismusberufe Restaurant Service und Hotel-Rezeption bzw. Kochen, die Ende Oktober in Altmünster über die Bühne gingen, werden im Rahmen einer öffentlich zugänglichen Siegerehrung am Sonntag, 26.11. (ab 14 Uhr), in Halle 9 des Messezentrums gekürt.

Am Podium werden auch internationale Teilnehmende stehen: Denn in der Mozartstadt kommt es auch zu Wettbewerben auf europäischem Niveau. So wird der Bewerb Glasbautechnik, der bei der Berufs-EM in Danzig nicht ausgerichtet werden konnte, in Salzburg als "European Vocational Championship" nachgeholt. Für Österreich kämpft der Steirer Philipp Pfeiler gegen fünf internationale Teilnehmer aus Dänemark, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Schweiz um eine Medaille.

Berufsinfomessen im Doppelpack

In Salzburg finden neben dem Finale der insgesamt 50 Berufe umfassenden Staatsmeisterschaften – zuvor gingen bereits Wettbewerbe in Wels, Baden und Altmünster über die Bühne – zeitgleich auch die Berufsinformationsmessen "BIM" und "BeSt³ Salzburg" statt. Mehr als 300 Aussteller bieten jungen Menschen auf rund 28.000 Quadratmetern umfassende Infos und Beratungen rund um die Themen Bildung und Berufe sowie bestmögliche Orientierung für die Berufswahl.

Tag der Talenteförderung mit Welt- und Europameistern

Premiere feiert bei AustrianSkills in Salzburg der Tag der Talenteförderung: Erstmals wird dafür im Zuge der Staatsmeisterschaften am 24. November eine Berufsbildungskonferenz ausgerichtet. Hochkarätige Gastredner werfen im Messezentrum Salzburg (Tagungsraum 6-8) aus unterschiedlichen Perspektiven einen Blick auf berufliche Spitzenleistungen – darunter Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl, Beachvolleyball-Europameister und Unternehmer Nik Berger sowie Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm von der eidgenössischen Universität Fribourg bzw. Bildungsexperte Robert Frasch.

Die Gemeinsamkeiten von Berufswettbewerben und Sportlern liegen auf der Hand, wie Key-Note-Speaker Nik Berger betont: "Leistungssportlerinnen und -sportler sind ein Vorbild für Generationen. Sie beweisen schon in jungen Jahren Disziplin, Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit und glänzen mit der mentalen Stärke, in Drucksituationen Höchstleistungen abzurufen. Genau diese Schlüsselfähigkeiten sind auch im Berufsleben hoch gefragt."

