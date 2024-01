Kreativwirtschaftskonferenz CIMIx 2024: WKÖ holte internationale Trends & Innovationen nach Wien

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) vernetzte am 18.1.2024 bei der internationalen Kreativwirtschaftskonferenz "Creative Industries meet Industry – CIMIx 2024" die dynamischen Branchen Film, TV, Musik, Audio und Games. Mehr als 500 nationale und internationale Expert:innen aus 24 Ländern tauschten sich zu den aktuellen Zukunftsthemen transmediale Produktion, künstliche Intelligenz und erfolgreiche Geschäftsmodelle für Herstellung, Export und Vertrieb aus.

Bei der zweiten Auflage dieser Konferenz rückten die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft und Enterprise Europe Network unter dem Motto "The Crossover Edition" insbesondere die Themen Innovationen und Investitionen im Bereich der Kreativwirtschaft, fiskalpolitische Maßnahmen sowie den Austausch über Genres und Grenzen in den Fokus.

Amelie Groß, Vizepräsidentin der WKÖ: "Die CIMIx konnte sich erneut als Branchen-Sprachrohr etablieren. Die Wirtschaftskammer Österreich setzt sich mit vollem Engagement für die dynamischen Branchen Film, Audio und Games ein. Diese Creative Industries haben nicht nur eine kulturelle Bedeutung, sondern sind auch ein wesentlicher Motor für Innovation, die Schaffung von Arbeitsplätzen und wirtschaftliches Wachstum. Die Förderung internationaler Partnerschaften stärkt den gesamten Kreativstandort Österreich und damit die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen."

Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft: "Der europäische Gesetzgeber sieht in Europa ein medienpolitisches Ungleichgewicht. Europäische Fernsehveranstalter investieren viel stärker in europäische audiovisuelle Werke als On-Demand-Anbieter. Dies gilt auch für Österreich. Die österreichische Film- und Musikwirtschaft setzt sich dafür ein, dass für den Bereich der audiovisuellen Mediendienste, ebenso wie für den Bereich Musik, Investitionsverpflichtungen für Streaming-Dienste eingeführt werden, um dadurch österreichische und europäische Film- bzw. Musikwerke zu fördern. Die Einführung einer Investment-Obligation zur Finanzierung und Herstellung europäischer Werke würde zu einer nachhaltigen Stärkung der Medienpluralität, des Wettbewerbs, der unabhängigen Produzent:innen-Landschaft und der Film- und Musikschaffenden in Österreich beitragen."

Angelika Sery-Froschauer, Obfrau Bundessparte Information & Consulting WKÖ: "Die Kreativwirtschaft, bekannt für Innovation und Kooperationen, steht angesichts des aktuellen Wirtschaftsumfeldes vor erheblichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Finanzierungsfragen und damit der Sicherung von Investitionen. Es bieten sich erhebliche Synergien und Chancen für eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Kultur, trotzdem fehlt es in der Praxis an Anerkennung von traditionellen Finanziers. Es bedarf daher auch Überlegungen in Bezug auf das globale digitale Ökosystem, mit welchen fiskalischen Lenkungseffekten, ordnungspolitischen Maßnahmen im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung und steuerlichen Investitionsanreizen die kulturelle Vielfalt der heimischen Kreativwirtschaft gesichert und die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Medienstandortes gestärkt werden kann."

(PWK023/HSP)

Aktuelle Fotos finden sich nach der Veranstaltung unter: https://www.marko.photo/cimix2024 (© Marko Kovic)

Die CIMIx-Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich.

Link: CIMIx - Creative Industries meet Industry 2024 | The Crossover Edition - About the event (b2match.io)