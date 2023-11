Lehrlinge entwickelten Handy-Apps: Das sind die Sieger!

Coding ist erlernbar und macht Spaß: Das ist die Botschaft, die der WKÖ CodingDay Schüler:innen und Lehrlingen vermittelt – heuer zum fünften Mal und mit einem Teilnehmerrekord.

Der CodingDay besteht aus zwei Teilen: Am Vormittag fanden sechs Workshops für 70 Schüler:innen im Alter zwischen 9 und 14 Jahren statt. Roboter steuern, Spiele designen, digitale Lernunterlagen gestalten: Schon die Jüngsten lassen sich durch spannenden Unterricht begeistern und können eigenständig Erfolge erzielen – das zeigten die Projekte, die sie gemeinsam mit heimischen EdTech-Unternehmen (DaVinciLab, eSquirrel, Ovos, ConnectedKids, Robbo Club und RoboManiac) umsetzten.

Am Dienstagnachmittag herrschte im vollbelegten Festsaal der Wirtschaftskammer Österreich beim Bundesfinale des apprentigo Lehrlingshackathon Partystimmung. Zum fünfjährigen Jubiläum gab es eine Rekordbeteiligung zu feiern: Insgesamt 417 Lehrlinge hatten sich österreichweit der Challenge gestellt, in zwei Tagen eine kreative Handy-App zu entwickeln, zu designen und umzusetzen.

Daraus waren zunächst in neun Bundesländerhackathons die Landessieger:innen ermittelt worden. Für das Österreich-Finale konnten sich 54 Teams bzw. Apps qualifizieren, entwickelt von 134 Lehrlingen aus 45 Betrieben. Eine Fachjury und ein Publikumsvoting kürten die Siegerprojekte. Das bunte Spektrum zeigt die Kreativität der Lehrlinge: Von der Vermittlungs-App für Tiere aus dem Tierheim, über Gesundheitsassistenz bis hin zu Mobilitäts-, Buchungs- und Lagermanagement-Lösungen oder einer Empowerment-App für junge Frauen war alles mit dabei.

Und das sind sie, die Gewinner:innen des Lehrlingshackathons 2023:

Kategorie Rookies (ohne Coding-Vorkenntnisse)

Platz: "LAB-Chart" – Martina & Victoria - Treibacher Industrie AG (Kärnten) Platz: "Pet ship" – Nadine & Leonie - Wirtschaftskammer Kärnten (Kärnten) Platz: "Drive together" – Katharina & Stefan - Porsche Holding (Salzburg); ex aequo: "FRiDA" – Susanne & Ivana - Wiener Städtische Versicherung (Wien)

Kategorie Professional (Coding-Vorkenntnisse oder technischer Lehrberuf)

Platz: "Gesundheit im Blick" – Delila & Pia - AbbVie GmbH (Wien) & Takeda Manufacturing Austria (Wien) Platz: "ÖBB Lightning" – Ardan, Florian & Julian - ÖBB Infrastruktur AG, AWB Lehrwerkstätte Innsbruck (Tirol) Platz: "Too busy for Time" – Fabian & Jann - addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG (Kärnten); ex aequo: „ConLehre“ – Felix, Georg & Kerstin - flex GmbH (Kärnten)

Kategorie Experts (IT-Lehrberufe mit Coding-Erfahrung)

Platz: "Disprentice" – Dominik, Eren & Robert– Stadt Wien Digital (Wien) Platz: "Wimberger Dashboard" – Elina & Filip - Wimberger Management (Oberösterreich) Platz: "Dailyjunk" – Lena, Marcel & Samuel - Magna Steyr (Steiermark); ex aequo: "Health Hub" – Susanne & Andreas - ÖBB Infrastruktur AG, AWB Lehrwerkstätte Innsbruck (Tirol)

Die Community-Stars (Gewinnerteams des Publikumsvotings) werden mit ihren Ausbilder:innen am Confare #CIOSUMMIT im März 2024 in der METAStadt Wien teilnehmen:

"SimpliSwaro" - Berke & Aaron - Swarovski AG (Tirol)

"Disprentice" – Dominik, Eren & Robert – Stadt Wien Digital (Wien)





WKÖ-Vizepräsidentin Carmen Goby: "Ein Riesenkompliment allen Finalistinnen und Finalisten: Eure Apps finden Lösungen für Probleme, die jeder aus dem betrieblichen oder privaten Alltag kennt. Ich bin auch begeistert, wie professionell ihr eure Projekte präsentiert und vermarktet. Das zeigt, wie viel kreatives Potenzial in unseren Lehrlingen steckt. Dass der Hackathon die Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr verdoppeln konnte, macht uns sehr stolz. Ich danke allen Ausbildungsbetrieben, denn sie sind es, die das ermöglichen und gestalten, was wir Wirtschaft nennen."

Alfred Harl, Obmann Fachverband UBIT in der WKÖ: "Wir zählen aktuell 2.600 Lehrlinge in unseren IT-Lehrberufen - die IT bietet mit mehr als 80 Berufsbildern unendlich viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und Karriere zu machen. Wer jetzt eine Ausbildung beginnt, ist von Anfang an bei sämtlichen neuen Entwicklungen wie Künstlicher Intelligenz mit dabei. Der Mensch und seine Kreativität stehen aber weiterhin im Mittelpunkt, wie auch die tollen Projekte am CodingDay gezeigt haben."

Mariana Kühnel, Generalsekretär-Stellvertreterin der WKÖ: "Wir haben den CodingDay vor fünf Jahren entwickelt, um digitale Grundkompetenzen zu fördern - die heurige Rekordbeteiligung zeigt, wie sehr das Thema Coding abhebt. Beim Bundesfinale des CodingDay ist mittlerweile eine echte Nationalauswahl am Start, die vorgestellten Apps sind beeindruckend! Das ist genau der Drive, den wir in der digitalen Bildung und der Arbeitswelt brauchen: junge, motivierte Lehrlinge, die neue Ideen präsentieren und kreative Lösungen umsetzen."

Anna Gawin (Mitgründerin und CEO des EdTech-Unternehmens apprentigo): "Die österreichischen Lehrlinge haben uns mit der Kreativität ihrer App-Projekte, ihrem Teamgeist und ihrer steilen Lernkurve begeistert. Ein Frauenanteil von 32 Prozent beim Bundeslehrlingshackathon und 45 Prozent bei den Gewinnerteams beweist, dass die digitale Zukunft inklusiv ist. Wir freuen uns, den Lehrlingen noch eine weitere Unterstützung anbieten zu können: Ein hochrangiges Netzwerk von Mentor:innen rund um Gerlinde Layr-Gizycki von INAMERA und Walter Emberger von Teach For Austria wird ihnen mit Erfahrung und Wissen zur Verfügung stehen, damit sie ihr Potenzial über den CodingDay hinaus voll ausschöpfen können." (PWK4157HSP)