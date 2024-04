Österreichisches Interior-Design als Publikumsmagnet auf der Milan Design Week

"Die Teilnahme an der Milan Design Week - dem weltweit bedeutendsten Branchenevent - unterstreicht die starke Innovationskraft und Gestaltungskompetenz aus Österreich", erklärte Martha Schultz, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, bei der österreichischen Designausstellung der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, die mit 30.000 Besucher:innen im Design Palazzo Austria in ihrer diesjährigen Ausgabe einen neuen Rekord erzielte. "Mit Erfindergeist, handwerklicher Präzision und innovativem Vorsprung als gemeinsames Markenzeichen gewinnen österreichische Designer:innen, Unternehmen und Traditionsbetriebe weltweit Anerkennung – das wurde in Mailand deutlich." 30 ausgewählte Aussteller:innen brachten mit ihren Objekten modernes, teilweise brandneues Design in die imposanten Räume des Palazzo.

Bei der "Austrian Design Night" waren Designer:innen, Produzent:innen und Meinungsmacher:innen aus aller Welt im DESIGN PALAZZO AUSTRIA vertreten und ließen die Exponate - von Brettschnitt-Bänken bis zu 3D-gedruckten Tischen, von Hängeleuchten bis zu Naturfaserteppichen - auf sich wirken. Unter den Gästen waren neben WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz u.a.: Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung, Christina Meinl, Managing Director Austria Julius Meinl Coffee Group, Designer Arthur Arbesser, die italienische Schauspielerin Ainett Stephens, Model Bali Lawal und mehr.

"Mailand ist der perfekte Ort, um Kund:innen, Partner:innen, Trendsetter:innen und Meinungsbildner:innen zu treffen und Netzwerke und Exporte auszubauen", so Reanne Leuning, Projektmanagerin Creative Industries bei der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

In Szene gesetzt wurde der Palazzo vom Architekturstudio Vasku & Klug.

Ausstellende Unternehmen

ADA • AID ArchitectureInteriorsDesign (Martin Mostböck) • Bakalowits Licht Design • BRAUN Lockenhaus • BREITWIESER • Conform • EOOS • Esther Stocker • feinedinge Porzellanmanufaktur • Florent Souly • Gabriel Forcher Tischlerei • HUSSL • Irene Maria Ganser • JK Design, JK3D ® • JOKA • Ka.ma interior design • Kohlmaier • Lights of Vienna • Lobmeyr • Lucy.D • mano design • Marc Sadler • Michael Rechberger • mischer'traxler • MOOR & MOOR • Neuvermoebelt • Nina Mair Architecture + Design • POET Audio • PROLICHT • Robert Rüf • SPHAER • STRASSER Steine • studio bonpart • Studio Palatin • TEAM 7 • Thomas Feichtner • TREWIT • Vandasye • VELLO Bike • Wiesner-Hager

Fotoauswahl (Credits: AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA):

© AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA © AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA © AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA © AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Previous Next





Der DESIGN PALAZZO AUSTRIA von innen: Eleganz in der Baukunst als auch in den Exponaten: https://www.dropbox.com/scl/fi/dinqxlipch6kqs9rb88hv/0_room_corridor.jpg?rlkey=66pytqceyjgwbxygkmcyaa04u&st=6o5zv2a7&dl=0

Bei der Austrian Design Night kam die internationale und heimische Designszene zusammen. WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz, die italienische Schauspielerin Ainett Stephens, Wirtschaftsdelegierter Christoph Plank und Model Bali Lawal:

https://www.dropbox.com/scl/fi/mn7yt9mb7ipaqpndhtgfa/WKO-VP-Martha-Schultz_Actor-Ainett-Stephens_Wirtschaftsdelegierter-Christoph-Plank_Model-Bali-Lawal_Press.jpg?rlkey=rvu2id1cyeejhn45sxes8voua&st=2dmk5hpy&dl=0

Astrid Steharnig-Staudinger, CEO Österreich Werbung, und WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz (r.):

https://www.dropbox.com/scl/fi/hf4jzn5xyv975kpcp658u/sterr-Werbung-CEO-Astrid-Steharnig-Staudinger-_WKO-VP-Martha-Schultz_Press.jpg?rlkey=jh0vxlnews0tdd3uohfitosdi&st=qw0is8j3&dl=0

Die Ausstellung verzeichnete mit 30.000 Besucher:innen Design Palazzo Austria einen neuen Rekord:

https://www.dropbox.com/scl/fi/mb9w6pi1e2fvej76xpz8u/BesucherInnen-indoor.jpg?rlkey=ywoybdqzrs1st5da18kpfhmzn&st=5ujp5v6r&dl=0

Zur Ausstellungswebsite: https://austriandesign2024.b2match.io/

Die Veranstaltung erfolgte im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international – einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich - und wurde unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport sowie Bildrecht, der österreichischen Verwertungsgesellschaft für Bildschaffende.