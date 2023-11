WIFI und M/O/T: 65 neue Business Manager:innen MSc

65 Absolventinnen und Absolventen des Business Management Masterlehrgangs krönten im Rahmen einer Akademischen Feier an der Universität Klagenfurt ihre berufsbegleitende Weiterbildung mit dem akademischen Titel "MSc Business Manager:in“. Der Masterlehrgang wird von den WIFIs österreichweit in Kooperation mit der M/O/T® School of Management, Organizational Development and Technology der Universität Klagenfurt im Rahmen ihrer mehr als 20-jährigen Partnerschaft überaus erfolgreich durchgeführt. Insgesamt gibt es bereits mehr als 2.000 Absolventinnen und Absolventen im Rahmen der hochschulischen Kooperationen des WIFI-Verbunds.

“Wir feiern nicht nur den Abschluss eines Masterlehrgangs, sondern auch den Erfolg einer einzigartigen Kooperation zwischen WIFI und M/O/T®. Unsere Absolventinnen und Absolventen profitieren von den besten Vortragenden und einer erstklassigen wissenschaftlichen Ausbildung mit maximalem Praxisbezug und Praxistransfer“, freut sich Mag. Tatjana Baborek, Institutsleiterin WIFI Österreich.

“Eine dynamische, international geprägte Wirtschaftswelt braucht akademisch qualifizierte Nachwuchsführungskräfte, die mit fundiertem Management-Know-how zielsicher erfolgskritische Entscheidungen treffen können. Der Masterlehrgang ‚Business Manager:in‘ verknüpft wissenschaftlich fundiertes Wissen mit praktisch umsetzbaren Instrumenten für die erfolgreiche Unternehmens- und Mitarbeiterführung“, unterstreichen

Assoc. Prof. MMag. Dr. Rita Faullant, Direktorin der M/O/T® Management School, und ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Gernot Mödritscher, Wissenschaftlicher Leiter, die Bedeutung des Masterlehrgangs.

Executive MBA mit drei Spezialisierungen als Nachfolgeprodukt zum MSc

Bereits diesen Herbst starten die ersten Masterlehrgänge, die mit dem Mastergrad “Executive Master of Business Manager“ abschließen und den Anforderungen des novellierten Hochschulrechts Rechnung tragen. Studierende können aus den Schwerpunkten Business Management, Human Resource Management oder Business und IT wählen.

Bild (© Fotostudio Horst)

Bildtext: Die erfolgreichen Absolvent:innen des Masterlehrgangs Business Manager:in mit den Vertreter:innen der Kooperationspartner WIFI und M/O/T®