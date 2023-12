Wirtschaft begrüßt Teil-Einigung im Schengen-Streit

Rumänien und Bulgarien sind wichtige Wirtschaftspartner für Österreichs Wirtschaft, unsere Betriebe sind in beiden Ländern zweitwichtigster Auslandsinvestor und finden in der Region wichtige Absatzmärkte vor. Deshalb begrüßt die WKÖ die nunmehrige Einigung in Hinblick auf Schengen-Air als wichtigen gemeinsamen Schritt.

Eine starke europäische Wirtschaft kann nur in einem gefestigten europäischen Binnenmarkt stattfinden. Dazu gehört auch die Umsetzung des freien Personenverkehrs im Rahmen von Schengen, sofern die dafür geltenden Bedingungen umgesetzt sind. Dafür gilt es, weitere Gespräche in Hinblick auf umfassende Lösungen zu führen. (PWK489/US)