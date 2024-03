All diese Stoffe haben unterschiedliche spezifische physikalische und chemische Eigenschaften und sind daher oft schwer bis kaum in Produkten und Prozessen zu ersetzen. Weiters unterscheiden sich die Stoffe in der Art des Vorkommens in der Erdkruste und in den Stoffflüssen. Der jeweilige Stofffluss determiniert die weitere Möglichkeit der Rezyklierfähigkeit.

Kritische Rohstoffe werden primär in der Stahl- und Nichteisenmetallindustrie, Glas- und keramischen Industrie, chemischen Industrie sowie in der nachgelagerten Anlagenbau-, Elektro- und Maschinenbauindustrie benötigt. Letztere sind auch im Bereich der „green technologies“ (z.B. Windräder, Photovoltaik und Elektroautos) von kritischen Rohstoffen abhängig. In weiterer Folge sind aber auch Dienst-

leistungssektoren und der private Konsum von Rohstoffen abhängig.

Nach dem Wortlaut der Mitteilung der EU-Kommission soll die Liste der kritischen Rohstoffe Anreize schaffen für die Produktion der genannten Metalle durch Recycling und, wenn nötig, durch neue Bergbauaktivitäten.

Die Liste wird von der EU-Kommission als Unterstützung bei der Verhandlung von Handelsabkommen, für Verhandlungen über Handelsbarrieren, für die Festlegung von Forschungs- & Entwicklungsförderungen sowie für die Umsetzung der 2030 Sustainable Development Agenda der UN angesehen. Weiters wird die effiziente Verwendung und das Recycling der kritischen Rohstoffe im Aktionsplan des Kreislaufwirtschaftspaktes der EU weiter forciert.