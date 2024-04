Analyse: Wirtschaftsstandort Europa

Der europäische Wirtschaftsraum sorgte in den vergangenen Jahrzehnten verlässlich für Wachstum und Wohlstand. Das machte ihn zum Erfolgsmodell. Doch nun gerät der Standort zunehmend unter Druck: Die jüngsten Krisenjahre, strukturelle Veränderungen und Spannungen im geopolitischen Umfeld stellen Europa vor große, neue Herausforderungen. Die Konsequenzen und Kosten eines politischen Nicht-Handelns wären hoch, die europäische Standortpolitik ist daher am Zug. Diese Analyse beschreibt den Zustand des Wirtschaftsstandortes Europa und skizziert die wichtigsten Handlungsfelder:

Binnenmarkt

Handel

Nachhaltige Transformation

Industrie & Innovationsfähigkeit

Arbeitskräfte & Arbeitsmarkt

Kapital & Investitionen

Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln, in Mrd. Euro (jährlich)

© Quelle: Europäisches Parlament

Fazit: Um Europas Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, gilt es, auf bestehende Stärken aufzubauen, aber auch neue Wege zu gehen. Die stärksten Hebel für Europas Wettbewerbsfähigkeit sind die weitere Vertiefung des Binnenmarktes und eine proaktive Handelspolitik ebenso wie die Gewährleistung von Energiesicherheit und preislicher Wettbewerbsfähigkeit der künftigen Energieversorgung. Auch sind zeitnah industrie- und innovationspolitische Weichen in die Zukunft zu stellen. Dabei spielen die Sicherung und Verfügbarkeit des europäischen Arbeitskräftepotenzials eine ebenso große Rolle wie das aktive Anwerben internationaler Fachkräfte. Last, not least, braucht es eine effiziente Weiterentwicklung der Kapitalmarktunion, damit diese standortpolitischen Aufgaben in einem budgetär verantwortungsvollen Rahmen bleiben.

Stand: 12.04.2024