WKÖ-Kühnel: Wirtschaft begrüßt KI-Paket für Schulen

Künstliche Intelligenz nimmt schon jetzt großen Einfluss auf viele Anwendungsbereiche. Das gilt speziell für das Bildungssystem. „Die Chancen und Möglichkeiten, die diese Technologie bietet, müssen bestmöglich ausgeschöpft werden, bei gleichzeitigem Abwägen von Potenzial und Herausforderungen“, sagt Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die Wirtschaft begrüßt das am Dienstag von Bildungsminister Martin Polaschek und Staatssekretär Florian Tursky vorgestellte, umfassende KI-Paket für Österreichs Schulen. KI kann dazu beitragen, den Unterricht abwechslungsreicher und individueller zu gestalten – das gilt es an den geplanten Pilotschulen umfassend zu erproben und dann auch rasch in die Breite zu tragen. Dabei spielen die Lehrkräfte naturgemäß eine entscheidende Rolle. Daher ist es umso wichtiger, dass diese im Umgang mit KI bestens unterstützt und - beispielsweise im Zuge von verpflichtenden Weiterbildungen - geschult werden. Auch die Wirtschaftskammer setzt mit ihrer Bildungsplattform wîse up auf den Einsatz von KI in Kursangeboten.

„Für die österreichische Wirtschaft sind gut und umfassend ausgebildete Mitarbeiter:innen absolut essenziell und ein wichtiger Puzzlestein gegen den Fachkräftemangel. Ein erfolgreicher und vor allem gut durchdachter Einsatz von KI im Bildungssystem schafft viele Schnittstellen in die Zukunft. Grundvoraussetzung dafür ist ein zeitgemäßes Bildungssystem, das technologisch auf der Höhe der Zeit ist, um ein Trampolin in die Zukunft zu sein“, so Kühnel abschließend.