WKÖ-Kühnel: Qualifizierungsoffensive zielgerichteter Baustein für Transformation der Wirtschaft

"Für die effiziente Nutzung neuer, innovativer digitaler und grüner Technologien sind entsprechende Kompetenzen ein Schlüsselfaktor. Deshalb setzen wir uns als Wirtschaftskammer Österreich besonders für die Förderung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen von Mitarbeiter:innen ein. Mit dem Förderungsprogramm Qualifizierungsprojekte ist es nun möglich, Beschäftigte in österreichischen Unternehmen umfassend mit jenen Kompetenzen auszustatten, die für eine erfolgreiche, ökologisch nachhaltige Transformation notwendig sind", sagt Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Forschung, Technologie und Innovation sind zentrale Hebel zur Bewältigung globaler Herausforderungen und ein Turbo für Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit, die unseren Wohlstand für die Zukunft sichern. Rund 75 % der Einkommensunterschiede zwischen Ländern lassen sich laut einer internationalen Studie durch die Intensität der Technologienutzung erklären. Umso wichtiger ist es deshalb, so Kühnel, den Wandel in der Wirtschaft durch zielgerichtete Förderungen in der Aus- und Weiterbildung zu begleiten. Die Qualifizierungsprojekte sind Teil der Qualifizierungsoffensive und damit Teil der Transformationsoffensive des BMAW, die den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Österreich beim Wandel zu einer ökologisch nachhaltigen, in allen Sektoren digitalisierten und zukunftsfitten Wirtschaft unterstützt. Die Ausschreibung ist mit 4,55 Mio. Euro dotiert und läuft bis 5.4.2024. (PWK480/HSP)