WKÖ-Mahrer: Gratulation an Martha Schultz zu 2 weiteren Jahren als Vizepräsidentin der Europäischen Wirtschaftskammern

"Die Unternehmerinnen und Unternehmer sind angesichts der multiplen Krisen – vom Klimawandel und der Energie- und Rohstoffkrise über den Arbeitskräftemangel und die Lieferkettenproblematik bis hin zu protektionistischen Tendenzen – mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. In dieser Situation ist es wichtig, dass die Anliegen der Betriebe auf europäischer Ebene mit Nachdruck vertreten werden. Mit Martha Schultz, die heute für zwei weitere Jahre als Vizepräsidentin der Europäischen Wirtschaftskammern bestätigt wurde, haben die heimischen Betriebe genau die starke und verlässliche Fürsprecherin, die es dafür braucht. Im Namen der österreichischen Wirtschaft, aber auch von mir ganz persönlich herzliche Gratulation zur Wiederwahl", sagt der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Harald Mahrer, anlässlich der heutigen Generalversammlung der Europäischen Wirtschaftskammern Eurochambres in Brüssel.

Der amtierende Präsident von Eurochambres, Tschechiens Kammerpräsident Vladimir Dlouhy, wurde für zwei Jahre an der Spitze der Europäischen Wirtschaftskammern wiedergewählt. "Ich freue mich, dass wir mit Präsident Dlouhy und Martha Schultz an dieser wichtigen europäischen Schaltstelle ein starkes Doppel haben, das sich mit großem Engagement und Nachdruck für ein starkes und wettbewerbsfähiges Europa einsetzen wird", so Mahrer.

Eurochambres vertritt auf EU-Ebene mit rund 1700 regionalen und lokalen Kammern in 43 Ländern die Interessen von rund 20 Millionen Unternehmen. (PWK396/SR)