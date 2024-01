„Die Kunst, die alles zum Erstrahlen bringt“

Die vier gezeigten Kunstfilme wurden von jungen Kreativen aus den Bereichen Bildende, Darstellende und Angewandte Kunst kreiert und im Museum für Angewandte Kunst produziert. Sie interpretieren auf künstlerische Weise Arbeitstechniken der Gebäudereiniger und Hausbetreuer Österreichs, die besonderes fachliches Know-how und meisterliches Können erfordern, und heben ihren unverzichtbaren Stellenwert für unsere Gesellschaft hervor. So wurden ein Hightech-OP-Saal, die prachtvollen Räumlichkeiten und Architektur des Parlaments, das einzigartige Christian-Ludwig-Attersee-Haus und die spektakuläre Glasfassade des DC-Towers für die Branche in Szene gesetzt. Die TV und Radiospots werden ab 29. Jänner 2024 on air sein.

„Die Idee, junge Kunststudierende in den kreativen Prozess einzubeziehen und zu fördern, entstand aus dem Bestreben, die oft übersehene Branche der Gebäudereiniger und Hausbetreuer und deren umfassendes handwerkliches Know-how in einem neuen Licht zu präsentieren. Die in den Filmen gezeigten Objekte verdeutlichen die Breite und Tiefe der gesamten Branche und verdeutlichen, dass ohne unserem Kunsthandwerk kein Raum für die Entfaltung und das Strahlen von Kunst existieren würde“, sagt Gerhard Komarek, Innungsmeister der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger (DFG) in der Wirtschaftskammer Wien. In Österreich gibt es aktuell 2.226 DFG und 11.890 Hausbetreuungsbetriebe mit mehr als 62.800 Beschäftigten.

Die bei der Premiere anwesenden Gäste, darunter Christian L. Attersee, Alfons Haider, Nadine Mirada, Fadi Merza, Marika Lichter, FJ Baur, Natalie Alison, Eser Akaba und Wolfgang Reichl, zeigten sich beeindruckt.

Die Verbindung von Kunst und Handwerk ist für die Sparte nicht neu. So wurde bereits beim AUSTRIAN ART AWARD DFG „Wissensdurst by Christian Ludwig Attersee“ auf den kreativen Content aufstrebender Talente zurückgegriffen. „Diese Initiative fördert nicht nur die Kreativität junger Studierender, sondern trägt auch dazu bei, das Bewusstsein für die Vielfalt und Professionalität der Gebäudereinigungsbranche zu schärfen“, so Komarek weiter.

Die Symbolik des „Wissensdurst“ steht für die Werte der Branche und die unermüdliche Notwendigkeit von Aus- und Weiterbildung sowie der Förderung von jungen Menschen und ihrer kreativen Entfaltung. Der von Christian Attersee gestaltete „Wissensdurst Award“ repräsentiert eine Ermutigung für lebenslanges Lernen und den stetigen Drang nach Wissen. Das kunstvolle Design des Awards spiegelt die Dynamik und Vielfältigkeit der Lernprozesse wider, die nicht nur in formalen Bildungseinrichtungen, sondern auch im täglichen Leben stattfinden.

Die Fortführung der AUSTRIAN ART AWARDS DFG im Jahr 2024 zeigt das Engagement für die Förderung junger Kreativer und den fortlaufenden Dialog zwischen Kunst und der Branche der Gebäudereiniger und Hausbetreuer Österreichs. Diese Initiative ist entscheidend, um das Bewusstsein für die Werte und Professionalität der Gebäudereiniger und Hausbetreuer Österreichs zu schärfen und der Öffentlichkeit präsent zu machen.

Präsentation / Making-of zur Kampagne:

"Die Kunst, die alles zum Erstrahlen bringt!" (7:15 min)